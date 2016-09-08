藉口參加體育活動 人蛇偷渡印度童赴歐

印度人蛇集團正採用新方法送兒童偷渡到歐洲，他們替花錢的家長以偽造身分及參加歐洲體育賽事或體育夏令營方式，送孩子到歐洲，再以人道理由申請庇護留在歐洲。

「今日郵報」（Mail Today）今天引述德國駐印度大使館的投訴指出，有6個印度兒童以參加柔道夏令營為理由抵達德國，但德國卻沒有聽說這樣的活動。

這些兒童最後並以未成年遭遺棄、沒有持有任何有效國籍文件等理由，在德國尋求人道庇護，以便留在當地。

報導說，只要支付200萬到350萬盧比（約新台幣100萬到125萬元），人蛇集團可把一個小孩送到歐洲，抵達理想目的地後，集團會把證明兒童印度國籍的任何文件全數銷毀，然後讓兒童向當地政府申請人道庇護，就可留在當地。

印度移民局匿名官員透露，這些孩子年齡都在12歲到17歲之間，他們的家人支付鉅額款項，好讓孩子能到西方國家獲得更好的生活。

官員指出，最近已至少發生3起類似案件，有36名兒童和青少年被以偽造的證件和偽造參加體育活動的邀請函，申請簽證到法國和德國，然後留在當地，沒有返回印度。

對以體育活動名義申請赴歐洲國家的兒童與青少年團體，印度移民局和德里警方已密切注意。1050908

(中央社)