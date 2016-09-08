亞瑟小子名留星光大道 踐踏後請擦乾淨
R&B歌手亞瑟小子（Usher）今天成為名留好萊塢星光大道的第2588顆星星，他致詞時開玩笑說，以後就要被人「踐踏」了，請歌迷幫忙照顧星星，有機會就擦一擦，讓星星永保乾淨。
法新社與「告示牌」雜誌（Billboard）報導，亞瑟小子的專屬星星今天在樂界與電影界眾多名人面前揭幕，出席揭幕典禮的包括流行歌手史提夫汪達（StevieWonder），黑眼豆豆團長威爾（will.i.am.）、好萊塢製片人溫斯坦（Harvey Weinstein）。
亞瑟小子對歌迷開玩笑說：「因為你們，我才有這一天，因為你們，這顆閃亮的星星才會在這裡，所以我把這顆星留給你們，你們一有機會就要來這裡，負責擦亮我的星星。」
「嘿，聽好了，我現在只能這樣卑微地請求你們了，特別是以後我就要被人踐踏了。」
37歲的亞瑟小子曾榮獲8座葛萊美獎，專輯銷售量破6500萬張，有9首單曲登上告示牌排行榜100首熱門單曲榜（Billboard Hot 100）冠軍、18首單曲名列前10大金曲。1050908
(中央社)
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