接見美婦女議題大使 副總統盼台美合作

副總統陳建仁今天接見美國國務院首任全球婦女議題無任所大使傅意爾訪問團，陳副總統強調，政府將持續推動婦女賦權，期盼台美未來在婦女賦權上進一步合作。

陳副總統今天清晨剛結束教廷出訪行程，返抵國門，隨即展開一連串行程，包括2場接見，下午並將主持國家年金改革委員會會議。

他上午先接見美國國務院首任全球婦女議題無任所大使傅意爾（Melanne Verveer）訪問團。

副總統致詞時表示，傅意爾此行來訪，除了參加「APEC女性創新經濟發展多年期計畫總成果會議」，與各國貴賓分享婦女在經濟成長扮演的關鍵角色之外，也將與各界交流，討論如何深化台美未來在婦女賦權（empowerment）議題的合作。

副總統指出，傅意爾長期以來積極提升婦女參與推動經濟發展、氣候變遷及環境保護等重要議題，支持台灣推動「APEC女性創新經濟發展多年期計畫」，並在喬治城大學「婦女、和平與安全研究所」擔任所長，積極協助新興民主國家推動婦女賦權，對提升全球婦女的權利不遺餘力，是全球婦女賦權領域的重要領袖。

陳副總統說，傅意爾過去也經常陪同美國前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）四處推動婦女賦權、民主建制及永續發展等全球性倡議。

另外，副總統指出，台灣在婦女參政、經濟賦權及消除性別暴力等方面都有進步，也受到國際社會高度肯定，未來將持續在這方面做出貢獻。

副總統也說，至今仍有許多地方將女性視為財物，剝奪她們的受教權利，許多女性在工作及生活上仍有兩性同工不同酬情況，這些都是阻止人類進步及繁榮的障礙，唯有仰賴世界各國共同努力，才有可能真正克服。

他說，台美兩國2015年6月在台北成立了「全球合作暨訓練架構」（GCTF），為兩國在全球性議題與各國共同合作方面建立一個良好的交流平台，而婦女賦權是重點領域之一。期盼訪賓此行能與各界分享協助其他國家提升婦女權利的經驗與挑戰，並針對台美兩國在這方面的合作提供建言，讓台灣對於全球婦女賦權齊心努力。1050908

(中央社)