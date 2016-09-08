澎湖百年眷村 文創旅遊風華再現
澎湖篤行十村文化保存園區，澎湖縣政府今天與沐聯構海灣開發公司舉行營運移轉簽約，明年夏季正式營運，打造澎湖新灣區，未來將推動「文創旅遊」，讓百年眷村文化，再現風華。
澎湖篤行十村文化保存園區整建營運移轉簽約儀式，今天在園區內由澎湖縣長陳光復與沐聯構董事長曾衫藤兩人在滂沱大雨中完成簽約。
陳光復表示，篤行十村是台澎最早形成的眷村聚落，位於澎湖的金龜頭，佔地1.8多公頃，早年為日據時期澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為「篤行十村」。
澎湖縣政府在民國96年11月公告為澎湖縣歷史建築規劃「眷村風貌特定專用區」，期使眷村文化園區朝向更多元發展，去年8月並在園區完成資訊服務站啟用，今天再將整個園區移轉營運，期在創造文化資產保存與地方文創發展，共創雙贏的局面。
馬公篤行十村文化園區內，連接觀音亭、金龍頭碼頭、天南鎖鑰古蹟及馬公第1、第2與第3漁港、國際廣場等旅遊景點動線，包括有知名歌手潘安邦、張雨生都在這裡出生長大，也孕育唱紅「外婆的澎湖灣」等歌曲。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。