澎湖百年眷村 文創旅遊風華再現

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澎湖篤行十村文化保存園區，澎湖縣政府今天與沐聯構海灣開發公司舉行營運移轉簽約，明年夏季正式營運，打造澎湖新灣區，未來將推動「文創旅遊」，讓百年眷村文化，再現風華。

澎湖篤行十村文化保存園區整建營運移轉簽約儀式，今天在園區內由澎湖縣長陳光復與沐聯構董事長曾衫藤兩人在滂沱大雨中完成簽約。

陳光復表示，篤行十村是台澎最早形成的眷村聚落，位於澎湖的金龜頭，佔地1.8多公頃，早年為日據時期澎湖島要塞司令部和馬公重砲兵大隊軍官宿舍。二戰後由國民政府接收，改為澎湖防衛司令部軍官有眷宿舍，並命名為「篤行十村」。

澎湖縣政府在民國96年11月公告為澎湖縣歷史建築規劃「眷村風貌特定專用區」，期使眷村文化園區朝向更多元發展，去年8月並在園區完成資訊服務站啟用，今天再將整個園區移轉營運，期在創造文化資產保存與地方文創發展，共創雙贏的局面。

馬公篤行十村文化園區內，連接觀音亭、金龍頭碼頭、天南鎖鑰古蹟及馬公第1、第2與第3漁港、國際廣場等旅遊景點動線，包括有知名歌手潘安邦、張雨生都在這裡出生長大，也孕育唱紅「外婆的澎湖灣」等歌曲。1050908

(中央社)