行政院修法 電信詐欺列組織犯罪
行政院會今天通過法務部擬具的組織犯罪防制條例部分條文修正草案，修正組織犯罪定義，將電信詐欺犯罪納入，未來將可嚴懲。
根據現行條文定義，犯罪組織指具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之組織。修正後為，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重逾本刑5年有期徒刑之刑之罪，組成具有持續性、牟利性的有組織性結構。
法務部表示，近來電信詐欺犯罪情形嚴重，必須有效予以遏止，而刑法中電信詐欺的法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，符合修正後「最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪」，未來將可嚴懲。
電信詐欺納入組織犯罪後，未來可對主謀，即發起、主持、操縱、指揮者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。
參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。
修法並增訂，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。成年人招募未滿18歲加入犯罪組織，刑期加重1/2。若是用暴力、脅迫或其他非法方式招募，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。1050908
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。