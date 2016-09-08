行政院修法 電信詐欺列組織犯罪

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行政院會今天通過法務部擬具的組織犯罪防制條例部分條文修正草案，修正組織犯罪定義，將電信詐欺犯罪納入，未來將可嚴懲。

根據現行條文定義，犯罪組織指具有集團性、常習性及脅迫性或暴力性之組織。修正後為，以實施強暴、脅迫、恐嚇為手段或最重逾本刑5年有期徒刑之刑之罪，組成具有持續性、牟利性的有組織性結構。

法務部表示，近來電信詐欺犯罪情形嚴重，必須有效予以遏止，而刑法中電信詐欺的法定刑為1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，符合修正後「最重本刑逾5年有期徒刑之刑之罪」，未來將可嚴懲。

電信詐欺納入組織犯罪後，未來可對主謀，即發起、主持、操縱、指揮者，處3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

參與者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。但參與情節輕微者，得減輕或免除其刑。

修法並增訂，招募他人加入犯罪組織者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。成年人招募未滿18歲加入犯罪組織，刑期加重1/2。若是用暴力、脅迫或其他非法方式招募，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科2000萬元以下罰金。1050908

(中央社)