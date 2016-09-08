自來水工程竣工 中市府編路面修護費

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台中大甲銅安里自來水工程日前完工，供水率提高，台中市政府編列路面修護費新台幣2000萬元，讓已提出申請的居民減輕分擔路面修復費的經濟負擔。

大甲銅安里施作自來水工程，立法院副院長蔡其昌向行政院爭取3000萬元工程費，台中市政府編列2000萬元路面修護費，自來水工程日前已完工，已提出申請的居民因無須負擔路面修復費，申裝費用相對一般申裝戶降低許多。

台中市經發局長呂曜志表示，偏遠地區裝設自來水工程有一定難度，除要宣導申裝自來水衛生、安全等優點，也要協調取得加壓蓄水設施土地、路面修復、中央舖設主幹管等經費。

呂曜志指出，市府團隊善用中央補助經費，克服困難，在無自來水的地區不斷增設，希望讓更多民眾享有安全水源，至今自來水普及率已達95.42%。

台中市政府表示，最近1年多來，陸續爭取霧峰區桐林里、外埔區三崁里、大安區西安里、中庄里、東安里及大甲區江南里、德化里的自來水中央工程經費達3億元以上。同時配合編列2億元以上路面修復費，促使中央經費都順利核定，這些工程案預計近2年內可陸續完工。1050908

(中央社)