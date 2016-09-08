電信詐欺列入組織犯罪 最高判10年罰金1億

行政院會今天將通過組織犯罪防制條例修正案，未來將放寬犯罪組織定義，將電信詐欺案主嫌、上手、車手、下手等嚴密組織犯罪分工型態納入適用；同時對指揮主犯處以3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，但若是具公員或經選舉產生之公職人員身份加重其刑至二分之一。

由於跨國電信詐欺氾濫，很多國家都有台灣電信詐欺犯，繼政府在洗錢防制條例，放寬洗錢定義，納入跨國電信詐欺案外，行政院今天院會拍板組織犯罪防制條例部分條文修正案。

這次修法擴大組織犯罪定義，強調強暴、脅迫、恐嚇為手段，或最重本刑5年以上有期徒刑之罪可納入適用範圍；而組織形式，也改為具有持續性、牟利性之有結構性的組織。

所有有結構性的組織並不是指為立即實施犯罪而隨意組成，不一定要有像幫派有名稱、規約、儀式，或固定處所等型態，才能視同為組織犯罪。

在犯罪刑度上這次也加重，增訂電信詐欺的主謀，即發起、主持、操縱、指揮者，可適用組織犯罪條例，課以3年以上10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金，比起過去依刑法339條電信詐欺犯的刑度為1年以上7年以下，相對從重許多。

至於針對參與者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科1000萬元罰金。官員說，這次增訂刑度比刑法還重，期發揮一定嚇阻效用。這次也訂定招募人加入犯罪組織，也是處六個月以上五年以下有期徒刑，得併科1000萬罰金。

若是用言語舉動文字或其他方法明示或暗示自己是犯罪組織，而要求他人一定作為或不作為，例如要求人家出售財產或放棄經營權，配合辦理都更奢建處理程序，購買商品或支付財務報酬，履行債務或接受債務協商內容等，處3年以下有期徒刑得併科300萬元以下罰金。

(工商)