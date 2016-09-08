參加物流職訓考取技術士證照 轉業成功
年近40的沈裕程萌發轉業念頭，唯有厚植自身專業才是轉業有力後盾，他參加勞動部高屏澎東分署開辦的「物流從業人員」職前訓練班，歷經300小時扎實訓練，受訓期間取得「堆高機操作技術士」證照，因學習態度積極認真，訓後獲推薦至國際物流公司上班，順利轉職成功。
從休閒運動學系畢業的沈裕程曾做過泳池救生員、健身房教練，也從事過櫃台管理、飼料廠操作、汽車旅館房務管理等工作，最後回到家族經營的餐廳幫忙，雖在餐廳學習長達5年，從父親身上學會「堅持」，但與任主廚的父親對餐飲的理念不同，遂萌生轉業念頭。
對物流、倉管有興趣的沈裕程，在台灣就業通網站得知勞動部高屏澎東分署開辦「物流從業人員」職前訓練班課程時立即把握這學習機會，希望藉此累積專業。
課程訓練僅有3個月，但課程上不僅有相關物流理論的學習，同時也邀請從事物流業界的企業擔任講師介紹業界現況與實務經驗，毫無基礎的沈裕程在老師的教導下誘發出高度學習興趣，在訓練期間更勤練技術，順利取得「堆高機操作技術士」證照，並在高分署推薦下順利轉業至國際物流公司上班，結訓後就業，無縫接軌，迎接新的人生。
勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，高雄為南台灣都會核心，有國際及區域2大物流主軸，兼具海陸空交通網、貨物運輸、轉換及經貿重要據點。為培養物流人才，高分署自辦的「物流從業人員班」職前訓練課程，300小時專業訓練集中在3個月內完成訓練，對於想在短期內進入職場的待業或轉業者，提供完整有效的訓練課程。
近期勞動部高屏澎東分署開辦多項免費職前訓練課程，歡迎待業者或失業民眾可逕上台灣就業通或勞動部高屏澎東分署官網，或電洽台灣就業通24小時免付費服務專線：0800-777-888洽詢。
(中時)
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