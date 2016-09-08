金山分局副分局長猝逝　署長陳國恩贈慰問金給家屬

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警政署署長陳國恩（白衣持香者）偕同警界高層，今（8）日前往金山弔唁猝逝的金山分局副分局長郭俊哲，氣氛肅穆哀戚。（李其樺翻攝）

警政署署長陳國恩今（8）日上午偕同新北市警察局長胡木源、金山分局局長張錦成等人，前往金山弔唁日前因心肌梗塞猝逝的金山分局副分局長郭俊哲，場面肅穆哀戚；弔唁完畢後，陳國恩親手致贈慰問金10萬元給家屬。

(中時)