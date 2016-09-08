金鐘51完整入圍名單出爐！《一把青》大贏家

我要評比

今年入圍金鐘的女主角各個來勢洶洶，左起李千娜、林嘉俐、柯佳嬿、連俞涵以及楊謹華。（圖／本報系資料照片）

吳宗憲與Sandy入圍綜藝節目主持人獎。（圖／本報系資料照片）

第51屆金鐘獎入圍8日下午14點宣布！特別找來去年金鐘影帝藍正龍與最佳女配角許瑋甯共同揭曉名單。今年金鐘頒獎典禮將於10月8日在國父紀念館舉行，並由吳宗憲與女兒共同主持，而今年戲劇節目中，楊謹華、天心以及吳慷仁等人主演的《一把青》總共入圍13項，是本屆大贏家！

《一把青》橫掃各大獎項，其中在最佳女主角項目中，楊謹華與連俞涵更是雙雙入圍，而連俞涵除了入圍最佳女主角，也同入圍戲劇類最佳新進演員獎項。除此之外，《一把青》在技術類別上更是大有斬獲，包含音效獎、攝影獎、燈光獎、剪輯獎以及美術設計獎都入圍，實力驚人。

至於節目部分，吳宗憲與女兒Sandy主持的《小明星大跟班》入圍綜藝節目主持人，兩人今年剛好是金鐘主持人，屆時開獎應有一番「笑」果可看。去年黃子佼拿下綜藝節目主持人獎，今年再度入圍，且將與憲哥再次廝殺，一同入圍的還有陶晶瑩、黃韻玲以及余天、侯怡君、郭子乾等勁敵，同樣是必看重點。

得獎名單如下：

一、節目獎

（一）戲劇節目獎

一代新兵 八極少年（參賽單位：億富發國際文創股份有限公司、製作單位：億富發國際文創股份有限公司）

一把青（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

必娶女人（參賽單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

客家電視電影院-落日（參賽單位：客家電視台、製作單位：大砌創媒有限公司）

燦爛時光（參賽單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

（二）迷你劇集／電視電影獎

川流之島（參賽單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

公視人生劇展-再見女兒（參賽單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

公視人生劇展-衣櫃裡的貓（參賽單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

公視學生劇展-銅板少年（參賽單位：想亮影藝股份有限公司、製作單位：想亮影藝股份有限公司）

客家電視電影院－黑盒子（參賽單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

（三）教育文化節目獎

吹過島嶼的歌（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

改變世界看我的~公視前進奇點大學實境秀（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

青春愛讀書（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

黃梅行雨（參賽單位：客家電視台、製作單位：久藝傳播有限公司）

聚焦全世界（參賽單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

（四）科學節目獎

法布爾昆蟲記（參賽單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：蜻蜓創意有限公司）

流言追追追（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

探索科學 宇宙奇航（參賽單位：臺灣電視事業股份有限公司、製作單位：臺灣電視事業股份有限公司）

發現（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

（五）兒童少年節目獎

小O事件簿（參賽單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

小手掌廚（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

生活裡的科學（參賽單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

老師，您哪位？（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

成語賽恩思（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（六）行腳節目獎

北緯30度（參賽單位：亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位：亞洲衛星電視股份有限公司）

台灣第一等（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

在台灣的故事（參賽單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

作客他鄉（參賽單位：客家電視台、製作單位：八方匯盈數位製作股份有限公司）

浩克慢遊（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

（七）綜藝節目獎

Vulayan圓夢舞台（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：異象國際傳播有限公司）

全球中文音樂榜上榜（參賽單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

星光大道(參賽單位：中華電視股份有限公司/酷瞧新媒體股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

音樂萬萬歲3（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

娛樂百分百（參賽單位：八大電視股份有限公司、製作單位：八大電視股份有限公司）

（八）綜合節目獎

一字千金（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：全能製作股份有限公司）

我在台灣 你好嗎（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

客家熱點子（參賽單位：客家電視台、製作單位：動能意像製作有限公司）

跟著dapin去旅行（參賽單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

雙廚星任務（參賽單位：新加坡商全球紀實有限公司台灣分公司、製作單位：四號小行星影像製作有限公司）

（九）動畫節目獎

七點半的太空人（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：大貓工作室股份有限公司）

吉娃斯愛科學（參賽單位：靖洋傳媒科技股份有限公司/原金國際有限公司、製作單位：原金國際有限公司）

柿子色的街燈(參賽單位：客家電視台、製作單位：飛普數位動畫有限公司)

國寶神獸闖天關（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：國立故宮博物院/兔將創意影業股份有限公司/金奇映画有限公司）

夢遊動物園（參賽單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：共玩創作有限公司）

二、個人獎

（一）戲劇節目男主角獎

王傳一／失去你的那一天（報名單位：大川大立數位影音股份有限公司、製作單位：大川大立數位影音股份有限公司）

吳慷仁／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

邱澤／必娶女人（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

傅孟柏／一代新兵 八極少年（報名單位：億富發國際文創股份有限公司、製作單位：億富發國際文創股份有限公司）

單承矩／客家電視電影院-落日（報名單位：客家電視台、製作單位：大砌創媒有限公司）

（二）戲劇節目女主角獎

李千娜／失去你的那一天（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：大川大立數位影音股份有限公司）

林嘉俐／吉姊當家（報名單位：秋燕傳播事業有限公司、製作單位：秋燕傳播事業有限公司）

柯佳嬿／必娶女人（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

連俞涵／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

楊謹華／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

（三）戲劇節目男配角獎

吳政迪／客家劇場-谷風少年（報名單位：客家電視台、製作單位：盛達影像製作有限公司）

陳奕／失去你的那一天（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：大川大立數位影音股份有限公司）

賀一航／長不大的爸爸（報名單位：香港商福斯國際電視網有限公司台灣分公司、製作單位：香港商福斯國際電視網有限公司台灣分公司）

鄭人碩／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

鄒承恩／哇！陳怡君（報名單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

（四）戲劇節目女配角獎

天心【吳天心】／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

林美照／長不大的爸爸（報名單位：香港商福斯國際電視網有限公司台灣分公司、製作單位：香港商福斯國際電視網有限公司台灣分公司）

柯淑勤／哇！陳怡君（報名單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

曾之喬／必娶女人（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

劉瑞琪／失去你的那一天（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：大川大立數位影音股份有限公司）

（五）戲劇節目新進演員獎

阮氏翠恆／新娘嫁到（報名單位：民間全民電視股份有限公司、製作單位：民間全民電視股份有限公司）

吳思賢／料理高校生（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：映畫傳播事業股份有限公司）

海裕芬／我家是戰國（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

黃宇琳／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

連俞涵／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

（六）迷你劇集／電視電影男主角獎

李天柱／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

邱澤／滾石愛情故事 最後一次溫柔（報名單位：滾石傳播股份有限公司、製作單位：滾石傳播股份有限公司）

張少懷／奉子不成婚（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

張書偉／客家電視電影院－黑盒子（報名單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

鄭人碩／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

（七）迷你劇集／電視電影女主角獎

尹馨／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

朱芷瑩／客家電視電影院－黑盒子（報名單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

柯素雲／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

梅芳【廖春梅】／公視人生劇展-藥笑24小時（報名單位：莫門特電影有限公司、製作單位：莫門特電影有限公司）

謝盈萱／公視人生劇展-加蓋春光（報名單位：波谷影片有限公司、製作單位：波谷影片有限公司）

（八）迷你劇集／電視電影男配角獎

王自強／公共電視_迷你4U電影院_毛毛雨（報名單位：赤兔影像製作有限公司、製作單位：赤兔影像製作有限公司）

仔仔【陳鼎中】／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

侯彥西【鄢勝宇】／鮮肉老爸（報名單位：八大電視股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

劉亮佐／公視學生劇展-銅板少年（報名單位：想亮影藝股份有限公司、製作單位：想亮影藝股份有限公司）

藍葦華／客家電視電影院－黑盒子（報名單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

（九）迷你劇集／電視電影女配角獎

王琄／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

陽靚【吳姿穎】／愛我請回頭（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：辛建宗電影製作有限公司）

葳薾森／公視人生劇展-三角犯罪（報名單位：英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司、製作單位：英屬維京群島商星城娛樂股份有限公司台灣分公司）

謝瓊煖／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

嚴藝文／傻瓜與睡美人（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

（十）迷你劇集／電視電影新進演員獎

仔仔【陳鼎中】／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

徐力琦／公視人生劇展-托比的最後一個早晨（報名單位：影童國際有限公司、製作單位：影童國際有限公司）

張元赫／公視人生劇展-托比的最後一個早晨（報名單位：影童國際有限公司、製作單位：影童國際有限公司）

陽靚【吳姿穎】／愛我請回頭（報名單位：緯來電視網股份有限公司、製作單位：辛建宗電影製作有限公司）

魏如萱／公視人生劇展-曖昧時代（報名單位：老灰狼影片製作有限公司、製作單位：老灰狼影片製作有限公司）

（十一）戲劇節目導演獎

于中中／必娶女人（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

林宏杰、林清芳／一代新兵 八極少年（報名單位：億富發國際文創股份有限公司、製作單位：億富發國際文創股份有限公司）

邱晧洲／客家電視電影院-落日（報名單位：客家電視台、製作單位：大砌創媒有限公司）

曹瑞原／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

鄭文堂／燦爛時光（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

（十二）迷你劇集／電視電影導演獎

邱晧洲／客家電視電影院－黑盒子（報名單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

柯貞年／溺境（報名單位：赤兔影像製作有限公司、製作單位：赤兔影像製作有限公司）

陳宇詰／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

曾英庭／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

詹京霖／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

（十三）非戲劇類節目導演獎

李立劭／南國小兵(紀錄觀點)（報名單位：艾巴克影像體有限公司、製作單位：艾巴克影像體有限公司）

柯金源／紀錄觀點–海（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

姚執善／台灣菁英戰士–傲氣飛鷹（報名單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司、製作單位：美商國家地理頻道有限公司台灣分公司）

陳惠武／’aledet美味阿樂樂滋（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

黃鴻儒／Hakka Night我的觀點(報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台)

（十四）非戲劇類節目導播獎

杜文祥／綜藝大熱門（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：好看娛樂製作股份有限公司）

宋建忠／民歌40再唱一段思想起演唱會（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

宋建忠／花神祭（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

陳美而／全球中文音樂榜上榜（報名單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

劉應鐘／吹過島嶼的歌（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

（十五）戲劇節目編劇獎

于尚民、劉蕊瑄／客家電視電影院-落日（報名單位：客家電視台、製作單位：大砌創媒有限公司）

林貫中／一代新兵 八極少年（報名單位：億富發國際文創股份有限公司、製作單位：億富發國際文創股份有限公司）

黃世鳴／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

鄭心媚、鄭文堂、楊惠文／燦爛時光（報名單位：綠光全傳播有限公司、製作單位：綠光全傳播有限公司）

簡奇峯、林欣慧／必娶女人（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司/三鳳有限公司）

（十六）迷你劇集／電視電影編劇獎

李權洋／公視學生劇展-銅板少年（報名單位：想亮影藝股份有限公司、製作單位：想亮影藝股份有限公司）

涂芳祥／客家電視電影院－黑盒子（報名單位：客家電視台、製作單位：爾傑國際娛樂事業股份有限公司）

陳宇詰／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

曾英庭、林怡鈴／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

詹京霖／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

（十七）教育文化節目主持人獎

岑永康／設計家TV（報名單位：飛凡傳播股份有限公司、製作單位：城邦文化事業股份有限公司/漂亮家居設計家媒體）

阿洛‧卡力亭‧巴奇辣／吹過島嶼的歌（報名單位：財團法人原住民族文化事業基金會、製作單位：財團法人原住民族文化事業基金會）

舒夢蘭／聚焦全世界（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：東森電視事業股份有限公司）

謝哲青／青春愛讀書（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

簡守信／大愛醫生館（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

（十八）兒童少年節目主持人獎

小兵、亞里【廖敏君】、湘涵【王湘涵】、艾咪【賴雅婷】／下課花路米（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

王伯源、陳瑋薇／生活裡的科學（報名單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會、製作單位：財團法人慈濟傳播人文志業基金會）

向日葵【向盛言】／小O事件簿（報名單位：客家電視台、製作單位：客家電視台）

亞里【廖敏君】、黃靖倫／成語賽恩思（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

謝震武／超級法律王第2季（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：財團法人現代婦女教育基金會/中國電視事業股份有限公司）

（十九）行腳節目主持人獎

姚淳耀／在台灣的故事（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

黃西田／草地狀元（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

陳明珠／客庄好味道（報名單位：客家電視台、製作單位：八方匯盈數位製作股份有限公司）

詹姆士／愛玩客之移動廚房（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：三立電視股份有限公司）

廖科溢／發現北緯30度II（報名單位：亞洲衛星電視股份有限公司、製作單位：亞洲衛星電視股份有限公司）

（二十）綜藝節目主持人獎

余天、侯怡君、郭子乾／三星報囍（報名單位：和展影視股份有限公司、製作單位：和展影視股份有限公司）

吳宗憲、吳姍儒／小明星大跟班（報名單位：中天電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

黃子佼／全球中文音樂榜上榜（報名單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

黃韻玲、林俊逸／音樂萬萬歲3（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：財團法人公共電視文化事業基金會）

陶晶瑩、林俊逸、吳怡霈／星光大道（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：金星娛樂事業股份有限公司）

（二十一）綜合節目主持人獎

胡瓜【胡自雄】／醫師好辣（報名單位：東森電視事業股份有限公司、製作單位：峰群傳播有限公司）

徐乃麟、曾國城、張文綺、Albee【劉璟瑩】／天才衝衝衝（報名單位：中華電視股份有限公司、製作單位：中華電視股份有限公司）

黃湘婷／客家熱點子(報名單位：客家電視台、製作單位：動能意像製作有限公司)

黃瑽寧／愛+好醫生(報名單位：米迦勒傳播事業股份有限公司、製作單位：米迦勒傳播事業股份有限公司)

曾國城／一字千金（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：全能製作股份有限公司）

（二十二）攝影獎

李鳴／公視人生劇展-藥笑24小時（報名單位：莫門特電影有限公司、製作單位：莫門特電影有限公司）

陳宗志／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

陳麒文／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

趙冠衡／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

韓紀軒／一把青（報名單位：台北創造電影有限公司、製作單位：台北創造電影有限公司）

（二十三）剪輯獎

李俊宏／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

杜素鈴、劉振南／公視人生劇展-藥笑24小時（報名單位：莫門特電影有限公司、製作單位：莫門特電影有限公司）

杜敏綺／一把青（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：台北創造電影有限公司）

詹京霖／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

蕭汝冠／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

（二十四）音效獎

王希文、簡豐書／溺境（報名單位：赤兔影像製作有限公司、製作單位：赤兔影像製作有限公司）

王敏旭、陳灉、蔣震道、許嵐婷、Thomas Foguenne福多瑪／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

邱昇元、王詠霖、葉約瑟／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

陳小霞、張藝、吳柏醇、黃大衛、林傳智、陳玠含／一把青（報名單位：台北創造電影有限公司、製作單位：台北創造電影有限公司）

鄭宏澧／公視人生劇展-再見女兒（報名單位：登峯造極電影製作事業有限公司、製作單位：登峯造極電影製作事業有限公司）

（二十五）燈光獎

丁海德／一把青（報名單位：台北創造電影有限公司、製作單位：台北創造電影有限公司）

莊宏彬／川流之島（報名單位：中國電視事業股份有限公司、製作單位：瀚草影視文化事業股份有限公司）

劉宸瑋／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

劉宸瑋／公視學生劇展《登入晚餐》（報名單位：正派映像有限公司、製作單位：正派映像有限公司）

謝漢諹／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

（二十六）美術設計獎

王筱恬／公視人生劇展-衣櫃裡的貓（報名單位：一顆星工作室有限公司、製作單位：一顆星工作室有限公司）

唐嘉宏／愛情算不算（報名單位：晴天影像股份有限公司、製作單位：晴天影像股份有限公司）

許英光、姚君、許淑華、嚴振欽／一把青（報名單位：台北創造電影有限公司、製作單位：台北創造電影有限公司）

許英光／紫色大稻埕（報名單位：三立電視股份有限公司、製作單位：青睞影視製作股份有限公司）

簡春玉／滾石愛情故事 小薇（報名單位：財團法人公共電視文化事業基金會、製作單位：滾石傳播股份有限公司）

三、節目創新獎

一字千金榜中榜（參賽單位：全能製作股份有限公司、製作單位：全能製作股份有限公司）

全球中文音樂榜上榜（參賽單位：聯意製作股份有限公司、製作單位：聯意製作股份有限公司）

四、終身貢獻獎（得主）

廖春梅女士（藝名：梅芳）

龐宜安女士

(中時電子報)