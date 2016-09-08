林全砍退休公務人員三節慰問金 省下8.7億元

行政院長林全今砍退休公務人員春節、中秋及端午三節慰問金，公教人員只有月退2萬5000元以下者可領，技工、工友全數均可領，政務人員全部刪除，總計經費2.9億元，相較於去年11.6億元，可省下8.7億元。

根據統計，104年政務人員共265人、公務人員8萬8088人、教育人員8萬2395人、技工、工友3萬3760人，合計20萬4508人、經費11.6億元。

行政院核定105年三節慰問金發放對象，政務人員全數刪除，公務人員僅剩1萬3489人、教育人員924人、技工、工友則全數保留，合計4萬8173人、經費2.9億元。

(中時)