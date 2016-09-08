學者：近2年台港政治共伴效應比陸還大
香港2016年立法院選舉結果揭曉，台灣有學者認為，從太陽花運動到雨傘革命，短短2年台港政治上產生的共伴效應，比中國大陸近20年產生的力道還要大。
香港2016年立法會換屆選舉結果在9月5日出爐，由於這是2014年雨傘運動後香港首次立法會選舉，兩岸政策協會今天舉行「昨日台灣、今日香港？」2016香港立法會選舉與台港關係座談會，邀請學者分析相關發展。
中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛說，這次選舉趨勢是所謂的民主自決派或年輕世代第一次在選舉拿到將近20%選票，算是世代力量的爆發，「從太陽花到雨傘革命到台灣的選舉，趨勢看起來有相輔相成的狀況，短短2年台港政治上產生的共伴效應，比中國大陸近20年產生的力道還要大。」
談到未來的台港關係，王智盛說，台港關係很微妙，香港一直被中國大陸認定，試圖想要成為一國兩制示範點，希望能對台灣產生示範效應，但這麼多年下來，「今日台灣明日香港」的口號已把一國兩制的示範幻想打破了。
他說，從香港角度來看，這樣的發展到底接下來要怎麼面對台灣，在香港特首梁振英有自身壓力和兩岸關係冷和狀況下，近來香港對台灣整體政策是緊縮的，未來要維持緊縮高壓還是要試著彈性放鬆，讓台港之間呈現舒緩狀態，以紓解香港民眾對民主或本土的渴望，港府都可以好好思考。
另一方面，王智盛指出，台灣執政的民進黨政府會面對一個難題，面對香港民主或本土或自覺的火苗，民進黨政府的態度到底是什麼？要有態度還是不要有態度？這不只是台港關係，還可能牽涉到敏感的兩岸關係，需要更多的思考。
面對複雜中南海關係，不見得是政府要去做什麼，而是台港之間本來就很多公民團體交流，未來政府要怎麼努力支持雙方公民團體互動，促成香港公民社會更成熟，這值得政府去思考。
健行科技大學企管系教授顏建發說，未來的發展可以觀察美國的態度，過去幾年中國對美政策是失敗的，2013年後，一路被以美國為主的聯盟圍住，若民主黨總統候選人希拉蕊當選美國總統，應該會精緻化重返亞太政策，接下來大概就是打民主牌，這樣的民主思維會不會進到中國內地，值得觀察。1050908
(中央社)
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