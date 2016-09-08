群醫號召彰化診所插旗 挺縣府拒發台化燃煤許可

今天彰化市10多位醫師上午齊穿白袍，宣布即日起在彰化各診所門口插上「反台化空污挺縣府拒發許可」旗幟。（吳敏菁攝）

彰化市10多位醫師上午齊穿白袍，宣布即日起在彰化各診所門口插上「反台化空污挺縣府拒發許可」旗幟。（吳敏菁攝）

彰化縣醫療界聯盟創會長吳澄第授旗給台灣健康空氣聯盟理事林明燦小兒科醫師，號召彰化縣各診所加入插旗和連署行列。（吳敏菁攝）

台灣健康空氣行動聯盟理事長、婦產科醫師葉光芃指出，台化周邊學校密集。（吳敏菁攝）

台化公司M16製程、M17製程及M22製程許可證9月28日到期，台化申請展延，由於生煤不符承諾值，環保局要求提出具體汙染改善措施；今天彰化市10多位醫師上午齊穿白袍，宣布即日起在彰化各診所門口插上「反台化空污挺縣府拒發許可」旗幟，表達支持彰縣府審慎審查台化生煤許可證展延案。

要健康婆婆媽媽團長張淑芬痛批，彰化人不如越南魚，台化在越南設廠造成魚群死亡遭罰160億元台幣，但台化在彰化市區排放廢氣臭氣，損害彰化人呼吸權益和身心健康，50年已經夠久了，該停止燃煤，還給彰化好空氣。並宣告醫師群將於11至14在彰化火車站前宣講靜坐連署，18日上午在彰化市舉辦「反台化污染、顧彰化健康」戴口罩挺縣府大遊行，捍衛呼吸健康。

今天上午群醫和NGO上午齊聚黃人修牙醫診所前，現場一片挺縣府的旗海飄揚，黃人修醫師說，看診檢查彰化兒童2個至少1個有鼻息肉，跟彰化空污絕對有關係，尤其是離市民生活這麼近的台化！強調空污對孩子影響嚴重，更沉痛地說「彰化的孩子恐是癌症接班人！」

彰化師大周益忠教授表示，台化在彰化精華區佔有土地，還以烏煙佔領彰化人的天空，讓彰化男性肺腺癌發生率全國第一，還有中風等種種身體疾病。台化不該再燒生煤，要讓附近的學校－彰化師大、中山國小、陽明國中、彰泰國中、彰化高中、彰化女中等學生健康地成長。

醫師葉光芃說，倫敦早已無煤，北京也已全面關閉燃煤電廠！彰化市區卻仍有台化的燃煤汽電共生廠，已嚴重污染彰化半世記是台灣之恥！期望魏明谷縣長能堅持縣民健康優先，終結彰化市區存在老舊燃煤電廠的歷史錯誤，讓彰化告別燃煤空污，讓縣民不必再吸毒氣，並期許為縣長成為彰化的陳定南，勇於向台塑污染說不！

醫師錢建文指出，詹長權教授研究六輕十公里內人口氣喘發生率為10公里外的1.3至1.6倍，而十年前2007彰化兒童氣喘發生率為10.4％，今年北彰化地區已上升到17％，台化在人口稠密區有燃煤電廠真的對健康有很大的影響。

今天上午彰化縣醫療界聯盟創會長吳澄第授旗給台灣健康空氣聯盟理事林明燦小兒科醫師，號召彰化縣各診所加入插旗和連署行列。

環保局表示，依法要求台化公司M16製程、M17製程及M22製程許可展延內容，生煤成分應符合環境影響說明書之承諾值，並應依據「彰化縣鍋爐蒸氣產生程序許可證審查原則」規定，提出空氣汙染改善措施，改善方式應符合固定污染源最佳可行性控制技術，以減少製程產生之空氣污染物；此外，亦應配合於空氣品質不良時啟動污染源降載，降低對本縣空氣品質之影響。

(中時)