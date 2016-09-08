環汙罰款定讞大不易 5大案持續纏訟

環保署今天召開記者會，統計從100年到今年8月為止，追討環境汙染不法利得共達84件，罰鍰金額多達8億3637萬元，但實際上雖然罰鍰先入袋，要安心可不簡單。觀察裁罰金額超過500萬11起大案中，仍有5件大案仍在訴訟，萬一敗訴環保署還得退回罰鍰。以罰鍰金額高達4億3601萬的和平電廠空汙案為例，之前一路打到最高行政法院判決定讞，但由於業者提出新事證要求再審，至今仍持續纏訟中。

此外，備受關注的台塑也有2件案件仍在訴訟階段，包含台塑石化102年違反廢清法遭罰1.4億元；還有台塑仁武廠土壤與地下水汙染，先前遭判罰8000多萬元，但因為法院要求重新計算不法利得，目前還在由高雄市政府計算中。

環保署今天召開「追討不法利得、伸張環境正義」記者會，環保署總副隊長林左祥表示，不肖業者認為罰鍰遠低於處理汙染所需費用，因此寧願受罰也不願意投入經費防治環境汙染。

除了和平電廠、台塑石化案外，另包含日月光違反水汙法案、悠活違反環評法案、昶笙福公司違反廢清法等，也都不服裁罰，目前都在行政法院訴訟。 對於業者積極申請行政救濟，林左祥表示，這是業者權益只能表示尊重。

(中時)