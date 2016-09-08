搶中秋旅遊商機 南投琉璃光之橋祭優惠

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南投縣信義鄉全透明「琉璃光之橋」，景觀美麗刺激，為新中橫公路沿線山區旅遊帶來不少話題。（沈揮勝攝）

以全透明橋面高懸溪谷、近2年在偏鄉創造旅遊熱潮的南投縣信義鄉「坪瀨‧琉璃光之橋」健行園區，為迎接中秋節連續假期推出「花好月圓」優惠專案，凡中秋節當天（國曆9月15日）過生日，或身分證末碼為5號者，一律免費招待入園。

信義鄉公所表示，若是在中秋連假9月16、17、18日過生日，或是身分證末碼為6、7、8號者，也可享優惠票70元；符合優惠條件者，請出示身分證入園。詳見園區官網或洽信義鄉公所：049-2791515。

信義鄉琉璃光之橋在前年9月正式營運，2年來已吸引超過60萬人次前往覽景、探祕。該園區生態豐富，溪谷、峭壁、石洞、巨岩、古道兼具，景觀多元，長88公尺的主體吊橋，玻璃橋面與溪谷底部落差約50公尺，美麗刺激，甫推出即爆紅。

(中時)