MLB》洋基橫掃藍鳥 保住季後賽希望

洋基卡斯楚以陽春炮先馳得點。（美聯社）

洋基今靠右投米契爾先發5局無失分，與卡斯楚在3局下以陽春宏不讓先馳得點，終以2比0在3連戰「橫掃」藍鳥。洋基拿下近來的4連勝，這次系列賽不但把藍鳥拉下美東龍頭，與美聯外卡第2名的差距也追近到2.5場勝差，保住進軍季後賽希望。

緊跟著卡斯楚開轟後，捕手麥肯也敲出1分打點安打，攜手幫助米契爾拿下大聯盟生涯首勝。洋基今年首次在3連戰橫掃對手，勝場比敗場多8場，也是該隊本季最高紀錄。

由於紅襪客場7比2勝教士，讓藍鳥以1場之差讓出分區龍頭。美東戰況也持續膠著，金鶯與紅襪也僅2場勝差，洋基則落後4.5場。

(中時電子報)