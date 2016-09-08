傳聖火重摔不退 瑪薩爾展現永不放棄

「永不放棄」是知易行難的積極態度，但在里約帕運開幕典禮中，前帕運巴西隊成員瑪薩爾在傳聖火途中重重摔倒後仍賣力起身，堅持完成工作，充分詮釋這個精神的精髓。

2016里約帕運的開幕典禮當地時間7日在巴西的里約熱內盧進行，開幕典禮的最高潮是點燃聖火，大會這次安排4位帕運選手接力完成這樣別具意義的儀式。

在開幕典禮中聖火傳遞的第2棒，是1984年帕運巴西隊成員之一的瑪薩爾（Marcia Malsar），她受限身體的因素，必須靠著助行器才能完成聖火傳遞的神聖任務。

在瑪薩爾傳遞聖火的過程中，她頂著不小的雨勢，賣力前進，但卻一個重心不穩讓火炬從手中飛出，自己也重重的跌了一跤。

正當全場觀眾因為這預料外的一幕不知作何反應時，只見瑪薩爾展現出勇者姿態，竭盡所能的撐著助行器自己重新站立起來，這讓現場觀眾紛紛起立為她鼓掌。

接著瑪薩爾在接過工作人員替她撿起的火炬後，靠著自己力量一步步前進，直到把聖火傳遞給下一位選手，完成她神聖使命。

瑪薩爾跌倒後再爬起的一幕令人為之動容，不但讓人看到她的勇敢，也徹底展現出「永不放棄」的精神。

瑪薩爾是1984年帕運巴西隊的一員，當年她拿下3面獎牌，其中一面是金牌。1050908

(中央社)