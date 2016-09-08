北市府抽查市售檯燈 不合格率18%

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北市府產發局商業處抽查市面販售的檯燈，50件中有9件不合格，不合格率18%，不合格原因多為未標示清楚。商業處表示，如果未限期改善，將勒令下架。

開學季到來，北市府商業處為了保障外宿學生選購合格檯燈，進行抽查，發現不合格率達18%，原因為「製造商名稱及地址」、「電話」、「製造年份」、以及「製造號碼」等未標示清楚。

北市商業處表示，這些不合格廠商製造的檯燈，都有使用風險，目前已要求限期改善，否則將勒令下架，民眾選購檯燈時，應注意外觀、品質，以及有無完整商品標示，才能買得安心。1050908

(中央社)