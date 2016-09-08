假緝毒真強盜 雲林警逮2嫌

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販毒藥腳夥同毒蟲強搶藥頭，並拿球棒毆打，民眾看到趨前關心，犯嫌卻回答警察辦案。雲林警方循線逮捕行凶等2名嫌疑人，依法移送，並追緝在逃藥腳及擴大偵辦。

雲林縣警察局台西分局今天指出，5日上午雲林縣內連姓販毒藥頭，接獲林姓藥腳買毒電話，於是請友人駕車載往麥寮鄉興華村興化地區交易。

林姓藥腳夥同巫姓、林姓毒蟲持槍埋伏，待連姓藥頭抵達，巫、林2名嫌疑人迅及駕車堵住去路，隨即持球棒、改造手槍毆打，造成對方頭部及四肢多處撕裂傷，由友人送醫救治。

案發過程，民眾看到趨前關心，犯嫌卻回答「警察辦案」，但事實上是搶劫，連姓藥頭背包內現金新台幣4萬5000元、海洛因及安非他命毒品等被洗劫，犯嫌得手後逃逸。

警方表示，循線在台中市潭子區、南投縣竹山鎮，分別逮捕有毒品前科的巫、林二嫌，起出改造手槍、球棒、毒品、開山刀等物，以涉嫌強盜、毒品、槍砲等罪嫌移送，並追緝在逃林姓藥腳及擴大偵辦。1050908

(中央社)