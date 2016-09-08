立委尤美女和吳焜裕訪問柏林

我要評比

立法院「台灣與德國國會友好聯誼會」主席尤美女偕委員吳焜裕4至7日訪問柏林，他們此行盼藉由德國二戰後處理前東德共產政權之政黨財產及予受難者補償等經驗，供新政府借鏡與學習。

訪團成員停留柏林期間參訪柏林霍恩舍恩豪森紀念館(Gedenkstatte Berlin-Hohenschonhausen)。此館為前東德國家安全部於1951年至1989年針對政治犯進行調查審訊及拘留之所在地。

他們將亦與紀念館館長克納伯（Hubertus Knabe）、東德國家檔案局局長雅恩（Roland Jahn）及重新評估東德專制政權基金會執行長卡明斯基（Anna Kaminsksy）會談。

此外，訪團亦接受德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）暨成員之午宴會談，促進雙邊國會交流。另為增進德國友人及旅德僑胞對新政府政策之瞭解，駐德國代表處亦邀請旅居柏林台商僑胞及記者與訪團成員晚餐會談。

威爾許5月率友台小組訪問團訪台後，即盼立法院「台灣與德國國會友好聯誼會」率團訪德進行交流。新政府成立後，立法院「台灣與德國國會友好聯誼會」重新成立，目前成員共計47人。1050908

(中央社)