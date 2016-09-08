高中英聽首次開放冷氣 明截止報名
106學年高中英聽第一次考試將首度開放冷氣試場，大考中心今天表示，9日將截止報名，逾期不受理，冷氣試場將全面開放，並設定於攝氏26至28度間。
106學年高中英語聽力測驗第一次考試日期訂於今年10月15日（週六）舉行，考試成績可作為「繁星推薦」、「個人申請」及「考試入學」招生檢定項目之一或納為「個人申請入學」 審查資料之一，高中英聽成績使用有效期限3年。
大學入學考試中心表示，只要是高級中等學校三年級在學學生、畢業生或同等學力者都可報名，集體報名者報名費新台幣350元，個別報名者報名費380元，低收入戶考生報名費全免，中低收入戶考生集體報名費140元、個別報名費152元，本次報名於9月9日截止，逾期不予受理。
106學年高中英語聽力測驗第一次考試全面提供開放試場冷氣服務，大考中心表示，溫度設定於攝氏26至28度為原則，若因機器故障，無法使用，將開啟氣窗及電風扇並繼續考試，考生不得要求加分，考生如因身心因素需於無冷氣試場應試者，須於報名時加註特殊情況。1050908
(中央社)
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