醫檢師公會拜會高師大，讚揚結核菌自動鏡檢成就。（吳江泉翻攝）

高雄市醫檢師公會理事長賴信亨日前率理監事訪問高雄師範大學，受到校長吳連賞、環檢中心主任林裕森及事經系主任李昭蓉等的熱烈歡迎。賴信亨表示，對於高師大研發團隊研發結核菌3分鐘檢出的「結核菌自動鏡檢系統」，參加日本創業設計大賞榮獲台灣區冠軍，表達極高度肯定，特別頒贈「教澤廣披」紀念牌給吳校長及「功著醫檢」紀念牌給林裕森，表達感謝之意。

賴信亨表示，感謝高雄師範大學林裕森教授帶領的研究團隊，其研發的結核菌自動鏡檢系統痰檢體檢出率超過90%，不僅榮獲日本技術創業大賞台灣區冠軍，近日研發團隊將再出發日本東京角逐全球總決賽，在高師大吳連賞校長的細心安排下，高雄市醫事檢驗師公會賴信亨理事長親率理監事代表前往祝賀，並期許全球總決賽得以優異的成績拔得頭籌。

賴理事長表示，目前醫療機構設置標準、醫院評鑑均以病床數為依據評估醫檢師的人力配置，若再加上認證、查核、感控等相關業務，以及小型醫院的委外檢體、責無旁貸的學童體檢…等，讓醫檢師人力不堪負荷嚴重影響醫療品質。林教授研發的自動鏡檢系統大大的縮短繁雜的流程，更減低了許多人為上的疏失，可以說是醫檢界的一大福音，透過醫檢師全聯會努力的人力目標，再配合自動系統的協助，相信一定可以改善醫檢師的就業環境及醫療品質，創造更好的醫療環境。最後賴理事長更期許學校與公會有更多交流的機會，鼓勵醫檢師跨領域的學習，建立專業人才、專業領域的學習交流以激發出更多元的發展機會。

高師大校長吳連賞強調，跨領域合作是高師大轉型的重點發展方向，更是長期鼓勵、支持與各領域專家學者進行產學合作與研發。這次林裕森主任所帶領的跨領域團隊，能夠得到日本大賞的肯定，高師大師生都感到光榮。

高師大環檢中心主任林裕森表示，這項新產品的研發，除了要感謝校內師長的支持與鼓勵，也要感謝科技部、衛福部、成大Spark計畫辦公室與各醫學中心的醫檢專家協助與配合，才能夠突破重重的難關，解決人類百年來檢驗的難題。

(中時)