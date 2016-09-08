台中花都藝術活動24日登場
為迎接2018台中世界花卉博覽會，西區區公所訂於9月24日在美術園道及國立台灣美術館廣場舉辦「花都藝術活動」，結合陶藝、花藝、茶藝、音樂的四藝人文饗宴，邀請大家周末午後遊賞美術園道，晚間移步國美館前廣場聆賞「歌花詩月」音樂會，品味西區怡居、樂活的特色文化。
西區區公所指出，活動自下午2時於美術園道(五權一街至五權五街)登場，有陶藝創作展示、陶板彩繪體驗、池坊西式插花體驗、茶道品茗體驗；此外，美術園道商店街管委會還會寶可夢「灑花」，各家風味餐廳也配合推出各項促銷活動。
晚間國美館前廣場舉辦「歌花詩月」音樂會，邀請光明韶樂團、節韻樂團、女高音林依潔、流行樂藝人鈕大可、笙演奏家章紹桓與張婉俞、泰雅族口簧琴國寶梁玉水(多乃老師)、舞蹈家陳芃等演出，節目精彩可期。
另外，當天還有捐贈發票換好禮活動，西區公所提供「台中市花卉」精美陶瓷吸水杯墊200件，民眾捐贈105年7-9月未載買受人統一編號的發票3張，即可兌換一件；另外，捐贈10張以上，還可兌換市府地方稅務局民權分局精美宣導品一份，張數越多獎品越精美。活動募集之發票，將全數捐贈給弘道老人福利基金會，中獎獎金作為獨居老人關懷照護用途。
(中時)
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