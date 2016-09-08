彰濱金屬工廠排黑煙 環保局拂曉出擊開單

我要評比

彰濱工業區鹿港區的某金屬公司大量排放黑煙，有明顯粒狀汙染物自廠區逸散，環保局稽查人員當場開單。（吳敏菁翻攝）

環保局稽查人員凌晨5時30分抵達現場，確認該廠空汙事實明確，廠外完成蒐證後，當場開單告發。（吳敏菁翻攝）

彰化縣環保局今天凌晨接獲通報，彰濱工業區鹿港區的某金屬股份有限公司大量排放黑煙，有明顯粒狀汙染物自廠區逸散，惡化空氣品質。環保局稽查人員凌晨5時30分抵達現場，確認該廠空汙事實明確，廠外完成蒐證後，7時許直接進入廠區稽查，未操作空汙設備，旋即當場開單告發。

環保局長江培根表示，現場查核時，該廠空汙防制設備洗滌塔未操作，致使操作過程中產生之大量粒狀汙染物逸散於廠房內，且集氣設備效率不足，無法將粒狀汙染物收集至排放管道，導致粒狀汙染物直接逸散至廠區外，嚴重影響當地空氣品質。稽查人員除依違反空氣汙染防制法第31條第1項第1款規定現場開單告發，並要求業者立即改善，並將裁處10萬元以上100萬元以下罰鍰。

江培根表示，自彰縣埤頭鄉宏昇能源公司排放戴奧辛事件後，民眾對空氣汙染問題更為關注，最近鹿港彰濱工業區也屢遭民眾陳情工廠空氣汙染問題，為加強稽查，環保局特別成立專案小組，加強查察工業區內空氣汙染情形。其中星陽公司自104年設廠以來，陸續遭民眾陳情數10餘次，環保局確實掌握其汙染情形，除上班時間稽查外，更利用夜間、凌晨或假日非上班時段徹夜守候、加強蒐證，今日蒐證完整，即當場告發。

環保局表示，工業區雖然將高汙染的工廠集中管理，讓汙染影響降至最低，但各工廠日常運作仍應遵守環保相關法規，所裝設之防制設備應確實操作，避免汙染物逸散影響附近員工健康及環境品質。

(中時)