黃敏惠卸任市長機要祕書丟工友職 法院判解僱無效可回任

我要評比

嘉義市東區區公所前年將時任市長黃敏惠的蔡姓機要祕書納為編制內工友，黃卸任後區公所認為蔡女不適任工友予以解僱，她不服打官司欲討回公道；最高法院認定，區公所考核不公平，今日判決解僱無效，蔡女可回任工友確定。

(中時)