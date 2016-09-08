「遠勝歐巴馬的領導者」 川普再捧普丁
美國共和黨總統候選人川普在微軟國家廣播公司（MSNBC）舉行的「三軍統帥論壇」訪談節目中，大力稱讚俄羅斯總統普丁，直指對方是遠勝於歐巴馬的領導者。
據英國廣播公司《BBC》報導，微軟國家廣播公司（MSNBC）今晚舉行「三軍統帥論壇」訪談節目，美國民主與共和黨兩黨候選人希拉蕊及川普先後出席，兩人雖分別受訪，但仍不忘隔空互轟。
在兩黨候選人隔空交火之際，川普在節目中對俄羅斯總統普丁的一段發言引起媒體注意。當主持人勞爾（Matt Lauer）談及川普先前曾公開稱讚的普丁時，川普不忘給予盛讚，指他管治俄羅斯有方，並說普丁是比美國總統歐巴馬更為優秀的領導者。
普丁與川普互相讚譽已非首次，去年12月，川普稱讚普丁是個滿載榮耀的偉人，普丁則以具有領導天賦的人才回誇川普。曾有人質疑兩人是否有私交？川普日前澄清指出，兩人私下並無來往，亦沒通過電話。
(中時電子報)
文章來源：BBC
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