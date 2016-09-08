成都最美10間房 來了就不要錯過

本文圖片來源:《成都商報》

旅行,除了美食美景,一個又美又舒適的落腳處,決定了一趟旅行的品質。 在成都,除了賓館酒店,你還可以別具一格地選擇「民宿」。 它們比酒店有個性,比青旅更舒適,選擇「民宿」,房間外,你可以享受被山林包裹,在森林間體味清晨與黃昏,親近潺潺的水流, 房間內,「民宿」主人們用心的裝飾展現出各種風味的氣質,這樣的體驗,你不想一試?

成都媒體曾推出評選10間成都最美房間活動,有超過3萬名網友投票,最終選出10個房間。 成都最美10間房有多美?請聽小編為您一一道來。

NO.1 幽道山房

不像我們平時看到的酒店或是民宿,幽道山房更像一處秘境,被山和林包裹,藏在山林之中。

幽道山房的房間分:水房、花房、雲房、山房和觀景房。 水房在山腳,出門便是小溪,夏天還可以在溪上玩皮划艇。 花房有很多露臺,大片的野生銀杏盡收眼底。雲房離酒店溫泉最近,住在雲房裡,出門就能泡溫泉。

最有特色的是山房,準確地說是山房的衛生間!被打造成山洞的樣子,在「山洞」裡泡澡,想想就覺得涼快。觀景房則位於半山,是最貴的一間,自帶露臺,可以遠眺青城山美景。

幽道山房不僅位置與景觀獨具特色,房間裡很多傢俱也都是老闆從雲南、江西等地收的精美的老家具和擺件。

價格:480-1280元/晚

地址:幽道山房位於成都市都江堰中興鎮兩河村

NO.2 隱約

隱約,正如它的名字,「隱隱約約」地藏在成都三聖鄉深處。文藝舞者溫小姐在洱海邊偶遇曾在廣告界小有名氣的老蘇,被其設計的民宿打動,邀請其改造母親溫媽媽位於三聖鄉梅林湖畔的餐廳,「隱約」就這樣誕生了。

因此,隱約不僅是一間民宿,這裡還有溫媽媽那留住了不少食客的一手好廚藝。 週末的晚上,坐在隱約涼爽的院子裡,聽著民謠歌手低聲吟唱,一消疲倦與暑熱。

本文圖片來源:《成都商報》

「隱」「約」「無」「塵」是四間客房的名字,房間風格質樸又充滿了細節,木質桌椅,復古電燈...... 當清晨的陽光灑在窗櫺上,推開窗,看見窗外的鳥籠,庭院,樹木和湖水,光想想,就很美。

價格:488元-688元/晚

地址:成都市幸福梅林景區幸福東路47號

NO.3 德門仁裡·寬窄店

德門仁裡的寬窄店坐落在最有成都味道的寬窄巷子裡,是一座典型的川西兩進式院落,也是寬窄巷子中保存最為完好的院落。

客棧前身是老成都原真生活體驗館,院中種了修竹和皂角,還有一汪小池,雖然身處喧鬧的市中心,但一進入客棧裡就立刻感受到了靜謐的氣氛,一門之隔隔開了兩個世界。

本文圖片來源:《成都商報》

德門仁裡寬窄店有10間客房,既有古典韻味,又不失現代簡潔時尚。 房間裡都是極具代表性的古典傢俱,搭配經典傳統風格水墨書畫,每個房間既是休息之所又是藝術空間。

這裡鬧中取靜,走出院門,你就可以感受到成都的熱鬧,客棧外還有各種特色小吃。

價格:680元-1580元/晚

地址:成都市寬窄巷子寬巷子8號

NO.4 青城·山外山莊

民宿主人老卯喜歡往山裡跑,8年前一次偶然在青城山中散步,路過一處人家,木制老房歪歪斜斜,門口坐一神態閒適的80多歲老太,中間圍繞著兩棵參天的銀杏,就像在畫中一樣。

老房古樹,老卯太喜歡這個地方,他想改造這裡。

整個拆除到重新設計,整整花了4年,為了不傷害銀杏樹根,需要用木板把圍繞樹根的部分全都架空。

本文圖片來源:《成都商報》

最終,如畫般的景色被保存了下來,每年十一月底,兩株古銀杏會送上一地金黃的盛世美顏......

價格:580元-780元/晚

地址:成都市都江堰大觀鎮紅梅村口

NO.5 上院精品客棧

上院精品客棧有著非常濃厚的中式風格。 整個客棧是由一大一小兩個院子組成的,功能互補、靜動分離。 1000多平方米,住進去感覺整個城市的喧囂都被隔絕了。

上院每間房都有自己的名字,分別對應24節氣。 不光是名字按照24節氣來,每扇門上都專門請人畫上對應節氣的國畫,畫上還鑲嵌了金線。

房間裡的陳設都非常講究,古香古色的木架床是手工定制的。 擺設字畫也是房主旅遊時淘來的。

價格:380元-699元/晚

地址:成都市邛崍縣平樂古鎮平沙落雁街區

NO.6 青城向東漫生活會館

這是一間由一家四口,跨越大洋、跨越時差經營著的民宿。 說跨越大洋,一點都不誇張。 向東和丈夫在青城山打點著小院,遠在國外求學的女兒Tiffany,也通過Airbnb接待著來自國內外的客人。

主人希望能給每一位客人區別于傳統民宿概念的入住體驗,店裡不乏曾經的五星級酒店工作人員,提供從迎送接待,及客房整理等管家式服務。

七個房間使用的床品都是麗思卡爾頓用的品牌。 雖是民宿,服務和住宿品質卻是一流。

價格:580元-680元/晚(包館:3880元-4580元)

地址:成都市青城山鎮大三路267號青城山房

NO.7 好久不見

好久不見坐落在一個成都的老社區裡,兩室一廳的房子,由老周和魏建兩個手藝男打造而成。

從邁進社區大門的那一刻,你就會由衷地感覺自己屬於這座城市。 熱火朝天打麻將的成都人,街邊門店掛滿的香腸臘肉,非常有生活的氣息,家的味道,仿佛自己早已在這裡生活了很久很久。

本文圖片來源:《成都商報》

房主說他們想打造一間有人情味、有溫度、有故事的客棧,留住老成都的記憶,而不是只有白色床單。

房間簡潔復古,大塊的紅色和綠色,很有上個世紀80年代成都居民大院的感覺。 裡面擺放的老電視、老茶具、老式圈椅,都很有情懷,能夠勾起人們的記憶。

好久不見在將軍街,這是成都非常有歷史感的街道,隱藏著很多老成都的故事。 從佈置得別具一格的陽臺上望出去,白天是成都大街的車水馬龍,晚上則是人民公園和寬窄巷子的夜景。

價格:298元-328元/晚

地址:成都市青羊區將軍街63號

NO.8楊柳的院子

成都安仁古鎮上,文彩中學內,曾經用於接待高級教師的院落,如今變成了今天楊柳的院子。

三個獨立小院和臨街的餐廳、水吧、雜貨鋪,構成了一個完整又多樣的楊柳的院子。 院子保留了當初的部分格局,主人喜歡花草,院中你能看到紫藤花廊、玻璃花房、植物長廊齊吐芬芳。

由老房子改造的客房,牆面還原成了舊日的模樣,讓走入之人有一秒的穿越感。 白色牆磚搭上木台榻榻米,有種日式簡約而又復古的風味,舒適、自然。 樹下、雲上和山間,分別是院裡餐廳、水吧和雜貨鋪的名字,很多傢俱都是和工人一起DIY完成,水吧裡有現磨的咖啡和主人自製的點心,雜貨鋪有安仁民藝薈的手藝人們製作的手工產品,住店客人也可以寄售自己製作或者旅行中淘來的各種有趣物品。

價格:198元-358元/晚

地址:成都市大邑縣安仁鎮樹人街55號

NO.9 安隅小院

「幾個朋友,尋一小院,偏安一隅;半畝花田,種花種草,栽種春風,就這樣有了安隅小院。 」

600平米的院子,有花,有草,有陽光。 植物都是房主自己種的,沒有設計,清新淡雅,到處彌漫著鄉村田野氣息。

小院裡有三棟建築,一個兩層高的主樓,每層都有一個大廳和兩間臥室。 一層用玻璃圍起來,通透無比。 你可以在院子裡露天燒烤開派對。

臥室非常簡潔乾淨,不花哨,有北歐田園風格。

安隅小院除主樓外,還有兩棟有龍貓圖案的樓,一棟圍著樹而建,一層被紗曼圍繞,晚上在裡面喝茶有古風;剩下的一棟小房子是公共區域,洗漱做飯都在裡邊進行。

安隅小院強調分享,每來一位新房客,房主都會親自接待並把她介紹給其他的房客,告訴其他房客這是你的新鄰居,房客與房客之間很容易從陌生人變為朋友。

早晨,沐浴著晨光,在草坪上享受可口的早餐;午間,可以和房主在廚房學習地道川菜;午後,也可以一書一人一世界享受片刻安寧;晚上,當然是和各地朋友圍爐夜話,或者欣賞一部經典老電影......

價格:234元-800元/晚

地址:成都市錦江區幸福梅林探梅路

NO.10 蓮公館

一個美國男生和一個成都女生在這個浪漫的城市相識相愛,結婚後決定在成都開一間誠意滿滿的旅舍——蓮公館,分享旅行的見聞,交有意思的朋友。

本文圖片來源:《成都商報》

蓮公館位於成都夜生活最有名的九眼橋,房間在29樓,是俯瞰這個城市最佳的角度,站在床邊就可以望見最美的廊橋夜景。

每一個房間都有主題,比如日式榻榻米,歐洲古典風,地中海風,龍貓主題等等。 一樓是一個復古小酒吧,二樓還有私人電影區,可以和朋友一起看電影玩桌游,除了住宿,蓮公館還可以開定制派對,年輕朋友們可以在這喝酒吃飯。

價格:268元-368元/晚

地址:成都市武侯區臨江東路36號錦江花園城鑽石座2905

(中時電子報)