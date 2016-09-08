怕爆炸! 澳航禁機上為三星Note7充電
著名的澳洲航空（Qantas）今天(8日)對外稱，有鑑於三星Note7手機近日發生多起爆炸事故，因此決定禁止在航班上使用該手機，也禁止為其充電。
據大陸新華社訊，澳洲航空發言人莫伊尼漢對外表示，考慮到新款三星Galaxy Note7手機電池缺陷可能起火，會造成飛行安全威脅，因此澳航要求使用該款手機的乘客在乘機時全程關閉手機，並且禁止為其充電。
據悉，澳航是在三星宣布回收Note7手機後，才決定這個政策。莫伊尼漢補充說：「這一決定適用於澳航旗下所有航空公司，也包括捷星航空。」
三星下半年旗艦機種Galaxy Note7在8月上市，在全球大賣250萬，台灣首波銷量亦超過4萬台。然而全球接連發生35起手機燃燒事件，令三星商譽大受影響。經緊急調查後發現問題出在電池，於是壯士斷腕，在2日宣布暫停銷售Note7，並召回全球10個國家、地區共250萬部該款手機。
(中時電子報)
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