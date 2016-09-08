杜特蒂千金懷3胞胎 流了兩胎

我要評比

菲律賓總統杜特蒂之女，納卯市長薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）今天傷心表示，她所懷的3胞胎，有2胎已無心跳。

杜特蒂今天在納卯特別行動隊首長交接儀式上，作此透露。

她說，在2日納卯夜市爆炸事件發生的2天後，感覺身體不適，到醫院檢查得知惡耗。

3胞胎中還有1胎，正為生存搏鬥。

2日晚間發生爆炸案後，杜特蒂視察現場，之後又忙於慰問傷亡者和家屬，並督導警方辦案。

杜特蒂於8月中旬宣布懷了3胞胎，她當時表示，人體一般只適合懷1胎，因此她的懷孕十分困難。1050908

(中央社)