政院決議 明年春節起砍退休公教三節獎金

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行政院今天決定，從明年春節起將砍退休公教人員的三節獎金，預估每年可節省新台幣8.7億元。

行政院長林全中午與民主進步黨籍立委舉行便當會。民主進步黨立法院黨團幹事長吳秉叡會後轉述，過去三節（春節、端午節、中秋節）對於退休公務人員與教師發放每節新台幣2000元慰問金，未來要做一些改變。

他表示，今年中秋節會照規定領取，但明年春節開始將配合年終慰問金標準，僅有月退新台幣2萬5000元以下公務人員與教師才繼續發給三節慰問金。但為了體恤技工、工友含駕駛，他們的三節獎金將繼續保留。

吳秉叡表示，明年春節起，退休公務人員領取人數從8萬8088人減少為1萬3489人，經費從4.7億元縮減為8100萬元；退休教育人員領取人數從8萬2395人減少為924人，經費從4.8億元減少為554萬元。

他表示，原本1年要發放11.6億，制度變革後僅要發放2.9億元，可以節省8.7億元。軍職人員發放則不在此限。1050908

(中央社)