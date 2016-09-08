打公共電話被招牌砸傷 超商店長判拘役
新北市楊姓女子在新北市某超商店外打公共電話，竟被超商外的ATM招牌砸中，導致右眼險瞎等傷害。高等法院審理後，今天依業務過失致重傷害罪判處超商女店長拘役20天確定。
判決書指出，本起案件發生在民國98年4月間，楊姓女子在板橋區某便利商店外騎樓打公共電話，未料電話機上方的台北富邦銀行ATM廣告招牌掉落，砸中她的頭部，造成右顏面挫傷等傷害。
楊女事後對超商女店長、台北富邦銀行等提出告訴，一審法院認定女店長有過失，判處拘役20天。
全案上訴到二審，承審法官認為女店長要善盡管理維護責任，見廣告招牌鬆脫，竟未設置任何警告標誌或警語，有所疏失，不過她已依超商作業流程通報銀行處理，北富銀該負責實際修繕責任，因此維持拘役20天的判決，得易科罰金新台幣2萬元定讞。1050908
(中央社)
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