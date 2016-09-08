反台化 醫師發起診所掛旗幟表態

為反對台化展延鍋爐操作許可證，彰化縣有10多名醫師在今天發起在診所門口插上反台化的旗幟，支持彰化縣政府拒發展延許可。

台化公司廠區內3座汽電共生的鍋爐操作許可證將在9月28日到期，台化公司向彰化縣政府申請許可證展延，而經濟部為此還召開會議，決定展延與否交由彰化縣政府決定。

彰化縣有10多名醫師今天開記者會，宣示為了挺縣府反台化，醫師們將在診所門口插上印有「反台化空污挺縣府拒發許可」的旗幟，另外9月11日到14日在彰化火車站前辦演講靜坐連署活動，也計畫在9月18日舉辦「反台化污染顧彰化健康」戴口罩挺縣府大遊行。

彰基醫院醫師葉光芃說，在進步的城市中不該有燃煤電廠，像是倫敦和北京都已經全面關閉燃煤電廠，不過彰化市區仍然有台化的燃煤汽電共生廠，他呼籲縣長魏明谷堅持縣民健康優先，讓彰化告別空污，也讓縣民不必再吸毒氣，勇敢向污染說不。

要健康成員張淑芬說，歡迎彰化縣內的診所加入插旗以及連署的行列，至於9月18日的大遊行，上午先在彰化市成功公園集結，遊行到縣政府遞交陳情書，幫縣長魏明谷加油打氣。1050908

(中央社)