冒犯宗教 印度請願者要法院禁寶可夢
風靡全球的手機遊戲「寶可夢GO」（Pokemon Go）在印度可能面臨麻煩，一些宗教人士以這款遊戲褻瀆印度教和耆那教為由向法院提出訴願，法院已下令政府回應。
戴夫（Alay Anil Dave）等人最近以「寶可夢GO」玩家會因遊戲跑到廟宇或敬神場合尋找虛擬口袋怪獸和虛擬蛋等，指控遊戲嚴重冒犯印度教和耆那教，
因此，這些人向主張印度教至上的印度人民黨（BJP）執政的古茶拉底省（Gujarat）高等法院提出訴願，要求法院下令禁止這款遊戲。
「印度斯坦時報」（Hindustan Times）今天引述訴願者委任律師戴夫（Nachiket Dave）說，這些玩家出現在不同宗教團體的敬神場合上，嚴重冒犯信仰，因此希望政府能在印度全面禁止這款遊戲。
許多印度教徒是素食主義者，而耆那教徒有更嚴格的素食戒律，連蛋也不能吃。
古茶拉底高院在受理上述訴願後，昨天發出通知，要中央和地方政府必須針對這項公共訴願做出回應。1050908
(中央社)
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