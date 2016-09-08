林俊憲：中興電工五鬼搬運 漂白不當黨產

民進黨立委林俊憲今天找來前國民黨投管會主委劉泰英的兒子劉昭毅召開記者會。林俊憲說，國民黨黨營事業中興電工以五鬼搬運手法，將不當黨產漂白為私產，將提出檢舉。

對此，國民黨文傳會副主委洪孟楷回應表示，中興電工已經不是國民黨的黨產，與國民黨無關；由於劉泰英是當時的投管會主委，呼籲劉泰英主動出面說明。

林俊憲表示，中興電工在1962年由國民黨黨營事業的中華開發、中央產物保險2公司共同投資成立，是一家百分之百的國民黨黨營事業，中興電工現任董事長江義福在劉泰英擔任國民黨投管會主委期間的1996年，出任中興電工的總經理，1998年起則是董事長兼任總經理，一手掌握中興電工大權。

林俊憲說，中興電工在1998年間，挪用中興電工資金成立「日日興」、「盛元」2家投資公司，再用這2家投資公司回買中興電工股份，褪去中華開發與中央產物保險兩個黨營事業的色彩，而江義福也成了中興電工的萬年董事長。

林俊憲說，對於國民黨黨產運作的來龍去脈，劉泰英是國內少數知之甚詳的關鍵人士，這樣的手法已經得到劉泰英的證實。

他表示，國民黨黨營事業還有包括中鼎工程等20、30家，以類似手法漂白。林俊憲說，他將向不當黨產處理委員會提出檢舉，也希望委員會應對此儘速深入了解，這也是釐清國民黨隱匿不當黨產的最好契機。

劉昭毅說，江義福是由劉泰英指派去中興電工，但劉泰英擔任投管會主委，只負責黨產經營，黨產處理並不是劉泰英的權限範圍內。

媒體問到，劉泰英是否會出來召開記者會，劉昭毅說「不會」。林俊憲呼籲，不當黨產處理委員會應該去與劉泰英接觸。1050908

(中央社)