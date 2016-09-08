經典優雅 維也納的絕代風華
以「音樂之都」美名稱霸世界已久的維也納，歸功於18-19世紀時期哈布斯堡王朝對音樂的喜好與鼓勵，幾位音樂天才，莫札特、貝多芬、小約翰史特勞斯...等，更把維也納的音樂首都地位推向世界顛峰，沒有什麼比在維也納的劇院聆聽一場音樂饗宴更名符其實的音樂體驗了。
維也納的優雅除了音樂之外，隨處可見的咖啡館更顯現這個城市的從容閒適氣息，歐洲咖啡館文化獨立風格，老咖啡館內玻璃櫃內垂涎欲滴的糕點水果派，氣派或是古樸的裝潢，還有黑白相間制服的咖啡應侍，奧地利的咖啡館文化甚至在2011年被教科文組織列為世界文化遺產。
奧地利詩人Peter Altenberg：「如果我不在家，就是在咖啡館；如果不是在咖啡館，就是在往咖啡館的路上。」這個咖啡館，就是維也納著名的中央咖啡館(Cafe Central)，堪稱他的第二個家，也因此中央咖啡館現在仍放著Peter Altenberg的人像和他最愛的桌椅，讓每個進入咖啡館的人都能感受他對咖啡館的熱愛，來到維也納何不也品嚐一杯濃厚的牛奶與咖啡完美比例的米朗琪，享受沉浸在咖啡館的傭懶小時光。
維也納曾是統治歐洲長達600多年的哈布斯堡王朝首都，也是歐洲的經濟重心，富麗堂皇的皇宮、豐富音樂及藝術，維也納市區之旅，從國家歌劇院到聖史蒂芬大教堂的購物大道上，可說是最熱鬧繁榮的地區，不論是精品店、百貨公司、咖啡廳、餐廳、酒館...等名店雲集，
而位於市區的霍夫堡皇宮屬巴洛克式華麗建築，在2001年被列為世界文化遺產，目前是奧地利的總統官邸所在地，美侖美奐的內部陳設，金碧輝煌的雕刻，帝國的首都皇宮，一流的建築師將歐洲最氣派雍容的建築全部在維也納重現。
(中時電子報)
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