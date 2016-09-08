市議會舊址地上權流標 北市：景氣低迷

台北市府財政局今天說，市議會舊址設定地上權案上午截標，因無人投標宣布流標，經分析，可能是因近期房地產景氣低迷，讓廠商趨於保守，且投資人認為仍有房屋稅率等狀況影響。

財政局說，辦理「中正區公園段三小段1地號等13筆市有土地（市議會舊址）設定地上權案」標案，上午11時截止投標，因無人投標而宣布流標。

財政局分析流標原因，可能是因房地產景氣低迷，廠商投資策略趨於保守。

但是有部分潛在投資人向財政局反映該地存在的眾多問題，像是房屋、地價稅賦未來仍有不確定因素，且基地內受保護樹木移植審查時程不易掌控，無償提供市府使用的台北城博物館須設置面臨忠孝西路1樓至3樓的低樓層精華地區可能影響商業使用行為有競合效應。

財政局說，部分投資人也認為文化觀光專用區部分樓地板面積規範，僅供「非營利組織辦公使用」等限制，影響投標意願，將再審慎研議，並依市府政策辦理後續事宜。1050908

(中央社)