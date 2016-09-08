全球失智症將直逼4000萬人口！認識失智三階段

台灣目前有16萬個失智症病人，到2030年，將達每5個老人就有一個失智。圖片來源：健康365

失智症是一個道地高齡化疾病，幾乎每個社會65歲以上老人約有5％失智，且每多5歲就倍增，明年全球將會有3560萬人罹患失智症。依盛行率推估，台灣目前有16萬個失智症病人，到2030年，將達每5個老人就有一個失智。

罹患失智症的三個時期：

一、健忘期：

記憶方面，瞬間記憶，情節記憶，程序記憶等的障礙小，判斷障礙也不顯著，但是短期記憶，近期的記憶消失開始醒目，因為變成缺乏健忘的自覺，脫離健忘老人的範疇，進入失智症領域的病期。

二、混亂期：

記憶方面，程序記憶和情節記憶的一部分還留著，其他的記憶大部分都消失了。特別是因瞬間記憶幾乎都不發揮作用，故與短期記憶，進食記憶，進行是記憶都不發揮作用的事情互起作用，過去，現在，未來都不能連貫，感覺上就生活在一瞬間而已，令人容易遺忘。

三、癡呆期：

記憶，思考，感情幾乎都不發揮作用，自我雖然外在認識機能發生大障礙也幾乎都不會喪失機能，但自己調節機能，內在的認識機能大半都消失了。因為有意識和無意識，現實和非現實的區別不明確，所以失智老人幾乎是活在無現實感(假想)的世界裡。

另外根據台灣一項調查顯示，在全台約有21萬名失智患者中，約有20萬2千名患者是住在家裡，這其中由家人照顧者約有15萬位患者，4萬4千名患者的家庭聘有外籍看護，這其中更有不少家庭照護者為了照護失智症長者勞心勞力，賠上自己健康。估計有1/4的人健康情況變差，1/8家屬因此罹患憂鬱症等身心疾病，反而需要別人照顧，照顧者如何調整自己，以減輕照顧患者所帶來的壓力，不至於為照顧患者而崩潰，是非常重要的是：沒有健康的照顧者，就沒有健康的病人；沒有健全的失智症家庭照護體系，也不可能有良好的失智症照護。

(中時電子報)