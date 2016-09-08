汐止國民運動中心 9月24日試營運

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汐止國民運動中心歷時一年半興建，日前順利完工，預定在今年9月24日試營運，開放民眾使用，同時也是新北市第十座完工的國民運動中心。

位於汐止區新台五路一段旁的汐止區綜合體育園區，為在地居民主要的運動休閒場所，因為使用頻率高，造成運動場跑道破損及草坪凹陷。去年經多名市議員爭取下，共投入經費1167萬元打造第十座國民運動中心，於上月29日完工。

體育處表示，汐止國民運動中心預定於今年9月底啟用試營運，提供當地民眾更舒適多元的優質運動環境。

(中時)