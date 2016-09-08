登美NCAA男籃一級賽 陳盈駿秀13號戰袍

陳盈駿秀出穿上13號球衣背影，也展現他強壯的臂肌。(取自陳盈駿臉書)

今年瓊斯盃籃球賽打出不錯成績的旅美小將陳盈駿，8日在臉書貼上自己身穿13號紅色自由大學球衣背影，且寫，「真的榮幸能夠成為自由大學校隊一份子，全新旅程正式開始！珍惜，感謝主。」完全展露他將於美國NCAA男籃一級聯賽出場的興奮感受。

陳盈駿先前從NCAA二級貝蒙特大學畢業，卻因他大一沒出賽，才會接受自由大學獎學金邀請，前往自由大學校隊擔任控衛，但他只能打1年NCAA一級比賽，明年就須返台考慮未來去向，除了投入SBL選秀，跟隨「胡瓏貿模式」前往中國大陸CBA打球，也是選項之一。

(中時電子報)