登美NCAA男籃一級賽 陳盈駿秀13號戰袍
今年瓊斯盃籃球賽打出不錯成績的旅美小將陳盈駿，8日在臉書貼上自己身穿13號紅色自由大學球衣背影，且寫，「真的榮幸能夠成為自由大學校隊一份子，全新旅程正式開始！珍惜，感謝主。」完全展露他將於美國NCAA男籃一級聯賽出場的興奮感受。
陳盈駿先前從NCAA二級貝蒙特大學畢業，卻因他大一沒出賽，才會接受自由大學獎學金邀請，前往自由大學校隊擔任控衛，但他只能打1年NCAA一級比賽，明年就須返台考慮未來去向，除了投入SBL選秀，跟隨「胡瓏貿模式」前往中國大陸CBA打球，也是選項之一。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。