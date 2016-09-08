痱子粉防尿布疹？恐害寶寶氣喘、皮膚搔癢

建議家長少用痱子粉或是粉狀的爽身產品，夏天的時候辛苦一點，勤替換尿布，或是暫時不穿尿布，維持透氣度。圖片來源：健康365

大人、小孩都有使用痱子粉的經驗，為了使肌膚乾爽，總會抹上痱子粉，有許多媽媽也會幫寶寶擦上痱子粉避免尿布疹，但近年有研究指出痱子粉含有致癌成分，維持寶寶肌膚乾爽，使用痱子粉是正確的嗎？

嬰幼兒必須穿戴尿布，許多家長擔心會有尿布疹的問題，因此習慣幫寶寶擦上痱子粉；痱子粉的主要成分是滑石粉、硼酸、香精等成分製成，使用痱子粉時，粉霧容易瀰漫在空氣中，若家中有過敏體質的嬰幼兒，可能會引起氣喘或過敏發作，吸入的粉霧也可能引發肺部疾病。

醫師指出維持寶寶肌膚乾爽，使用痱子粉不是最好的選擇，雖仍未有確切研究證實痱子粉會致癌，但除了口鼻吸入對肺部造成的影響外，擦在寶寶皮膚上，混合著汗水與尿液，容易造成痱子粉沾黏，使皮膚毛孔阻塞，造成紅腫、搔癢與尿布疹。

建議家長少用痱子粉或是粉狀的爽身產品，夏天的時候辛苦一點，勤替換尿布，或是暫時不穿尿布，維持透氣度，若洗澡或流汗後可使用濕毛巾擦乾水分，並保持室內空氣流通。

(中時電子報)