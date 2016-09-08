痱子粉防尿布疹？恐害寶寶氣喘、皮膚搔癢
大人、小孩都有使用痱子粉的經驗，為了使肌膚乾爽，總會抹上痱子粉，有許多媽媽也會幫寶寶擦上痱子粉避免尿布疹，但近年有研究指出痱子粉含有致癌成分，維持寶寶肌膚乾爽，使用痱子粉是正確的嗎？
嬰幼兒必須穿戴尿布，許多家長擔心會有尿布疹的問題，因此習慣幫寶寶擦上痱子粉；痱子粉的主要成分是滑石粉、硼酸、香精等成分製成，使用痱子粉時，粉霧容易瀰漫在空氣中，若家中有過敏體質的嬰幼兒，可能會引起氣喘或過敏發作，吸入的粉霧也可能引發肺部疾病。
醫師指出維持寶寶肌膚乾爽，使用痱子粉不是最好的選擇，雖仍未有確切研究證實痱子粉會致癌，但除了口鼻吸入對肺部造成的影響外，擦在寶寶皮膚上，混合著汗水與尿液，容易造成痱子粉沾黏，使皮膚毛孔阻塞，造成紅腫、搔癢與尿布疹。
建議家長少用痱子粉或是粉狀的爽身產品，夏天的時候辛苦一點，勤替換尿布，或是暫時不穿尿布，維持透氣度，若洗澡或流汗後可使用濕毛巾擦乾水分，並保持室內空氣流通。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。