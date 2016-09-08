中信案 特偵傳訊張素珠

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特偵組偵辦中信集團弊案，今日下午再度傳喚中信金股東張素珠到案釐清案情。

張素珠在特偵組首波行動中經約談到案，以1000萬元交保，被視為解開中信金涉及以境外投資名義非法調度資金的關鍵被告之一。

張素珠掛名勤利投資有限公司代表人，勤利投資正是中信金控主要股東之一，張女也被視為辜家大帳房吳豐富外的小帳房。

特偵組6月8日針對中信、國寶集團發動搜索，除辜仲諒以1億元交保，吳豐富以1500萬元交保，張素珠則以1000萬元交保，另聲押國寶總裁朱國榮獲准。

檢方查出，中信金控集團2003至2007年間，以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉匯至辜仲諒等人掌控之帳戶內，供為彼等私人投資之用，金額約3億美元。

特偵組懷疑吳豐富、張友琛涉嫌從中非法調度資金，8月17日約談吳、張、張素珠到案，訊後聲請羈押吳、張獲准，張素珠獲請回，今日再度約談到案。

(中時)