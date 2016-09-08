中信案 特偵傳訊張素珠
特偵組偵辦中信集團弊案，今日下午再度傳喚中信金股東張素珠到案釐清案情。
張素珠在特偵組首波行動中經約談到案，以1000萬元交保，被視為解開中信金涉及以境外投資名義非法調度資金的關鍵被告之一。
張素珠掛名勤利投資有限公司代表人，勤利投資正是中信金控主要股東之一，張女也被視為辜家大帳房吳豐富外的小帳房。
特偵組6月8日針對中信、國寶集團發動搜索，除辜仲諒以1億元交保，吳豐富以1500萬元交保，張素珠則以1000萬元交保，另聲押國寶總裁朱國榮獲准。
檢方查出，中信金控集團2003至2007年間，以子公司境外投資名義，將該集團資金層層轉匯至辜仲諒等人掌控之帳戶內，供為彼等私人投資之用，金額約3億美元。
特偵組懷疑吳豐富、張友琛涉嫌從中非法調度資金，8月17日約談吳、張、張素珠到案，訊後聲請羈押吳、張獲准，張素珠獲請回，今日再度約談到案。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。