荷爾蒙治療無精 富二代捱千針獲親生女
(16:43更新內文)台灣無精症治療新突破！一名38歲無精症男子經兩年荷爾蒙治療加上試管嬰兒，終於如願誕下:一女，不孕症權威、茂盛醫院院長李茂盛指出，該病例恐為世界首例，應過去無相關醫學文獻報導，這個成功案例，可望為台灣6萬名有無精症困擾的育齡男子帶來一線希望。
李茂盛8日發表透過荷爾蒙治療加上生殖科技讓不孕症夫婦成功產女的個案，現年36歲的王小姐，6年前和陳先生結婚，婚後兩年發現無法自然懷孕，開始到各醫院尋求治療，因先生檢查證實是完全無精蟲的患者，各醫院都勸夫婦倆借精生子，兩年前王小姐偕先生尋求李茂盛治療。
經檢查發現男方完全無精蟲，其睪丸大小只有正常人的1/3，賀爾蒙檢測FSH奶泡刺激激素為 0.29、LH黃體刺激激素0.58，明顯為腦下垂體功能不足造成睪丸發育不良、無精蟲。
在李茂盛建議下開始接受賀爾蒙療法，除了每3天施打線性刺激激素HCG5000單位外，同時每天施打包括荷爾蒙75FS及75LH，經1年治療後他的精蟲狀況仍然無任何起色，但患者自述性慾和性能力有變好，在李茂盛鼓勵下再繼續1年治療，終於在去年9月接受檢查發現已有少量的精蟲（每ml約10萬隻，正常6千萬隻）且活動力為50％，院方也開始將精蟲儲存起來，並安排進入試管療程。
去年12月8日醫療團隊也為其妻王小姐進行採卵，共採集到20顆卵，經體外受精獲6顆胚胎，其中3顆先行植入女方子宮內，一顆成功著床，夫妻倆也在9月2日順利在該院順利產下重約3120公克的漂亮女嬰；李茂盛回憶，夫妻倆在獲知已成功懷孕時，倆人相擁而泣，在剖腹生產那刻，半身麻醉的王小姐聽到女兒第一聲哭聲，流出喜悅的眼淚，母女在7日出院。
李茂盛強調，台灣約有6萬男姓罹無精症，該案例患者兩年來捱了上千針，終於完成傳宗接代的任務，不僅在台灣、全世界尚無人發表相同案例，也為不孕夫妻帶來新的曙光。
(中時)
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