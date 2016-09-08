嗅覺不好恐患憂鬱症？鼻部保健2大重點

大腦處理嗅覺與情緒的區塊是在一起的，因此嗅覺會影響到情緒，可直接反應到大腦中處理恐懼、憤怒等負面情緒的杏仁核，使人或動物透過嗅覺就會引起情緒的反應。圖片來源：健康365

研究顯示嗅覺會影響人的情緒，且不同氣味會勾起不同回憶；臨床上也發現失去嗅覺的人，更容易罹患憂鬱症，為什麼嗅覺能影響心理？該怎麼讓嗅覺保持敏銳？

大腦處理嗅覺與情緒的區塊是在一起的，因此嗅覺會影響到情緒，可直接反應到大腦中處理恐懼、憤怒等負面情緒的杏仁核，使人或動物透過嗅覺就會引起情緒反應。科學家實驗後發現，嗅覺對於記憶與潛意識的影響也是最強的，例如：在某個環境裡有特定氣味，當身處在這個環境中，若遇到了不好的經驗，下次聞到相同氣味時，腦中就會連結到不好的回憶。

嗅覺神經保持活躍，使情緒感知與外在感受力更好，可藉由接觸新的氣味來刺激腦部，像是聞不同種類的花、香草等等，充實腦部的香味資料庫。醫師還建議嗅覺要好，鼻子的保養很重要，提供以下兩點保健鼻部：

1.規律運動：運動可刺激體內交感神經的活性，會增加鼻腔黏膜彈性，使嗅覺神經發達。

2.清洗鼻腔：洗澡時的蒸氣有助鼻腔的清潔，是保健鼻部的妙方。

(中時電子報)