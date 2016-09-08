遠雄退讓北市府轉彎 大巨蛋續建有望

台北市政府限期遠雄改善大巨蛋，否則就解約，逼得遠雄7日開口「讓步」，願將大巨蛋送審，走進所謂北市府「私設的刑堂」；這招也讓原本強硬的北市府態度大轉彎，吞回「不改善就解約」的狠話，大巨蛋有望續建。

台北市政府6月8日發函給遠雄，要求3個月內改善大巨蛋公安，否則解約。公文內容寫的強硬，條件也很具體，要求期限內大巨蛋必須通過台灣建築中心、台北市都發局的都市設計審議、台北市環保局的環評審查，還得完成建照變更。

台北市長柯文哲也多次公開表示，遠雄是因為大巨蛋未按圖施工被勒令停工，遠雄必須完成建照變更，告訴市府要用哪張設計圖蓋大巨蛋，否則就解約。直到6日晚間，副市長鄧家基回覆媒體詢問時仍強調，遠雄若只表達改善的「意願」是不夠的，必須完成建照變更審核。

但遠雄始終認為北市府是「私設刑堂」，用沒有法源依據的7項公安標準對付遠雄，多次公開反駁北市府，開記者會、登廣告、送說帖給議員，強調大巨蛋安全、合法。就連8月中柯文哲與遠雄董事長趙藤雄私下見面溝通，仍是雙方各說各話，毫無交集。

據了解，北市府態度強硬，眼看遠雄已無法在9月7日的期限內達成條件，早已著手準備終止契約程序，不僅沙盤推演解約後續、研擬大巨蛋接管方案，柯文哲還早已拍好一支解約影片，只待開記者會對外宣布。市府幕僚透露，原本規劃今天的大巨蛋記者會只有一套劇本，就是終止契約。

不過，隨著限改期限逼近，遠雄態度出現鬆動，6日下午提出7點聲明，「盼與市府回歸初心，共同完成國家重大建設」，釋出善意；7日下午更公開表態「讓步」，向市府送出同意書，由趙藤雄具名承諾，盡速完成建照變更、向台灣建築中心完成防火避難性能審查、向北市府都發局、環保局遞件送審，完成法定程序。

北市府隨即表態，「樂見遠雄退讓跟轉變」。經過此一戲劇性轉折，今天上午柯文哲果然如外界預料，宣布大巨蛋暫不解約。

對照之前北市府多次「沒達成條件就解約」的強硬說詞，柯文哲態度大轉彎，等於把公文的白紙黑字自己吞下去。

市府幕僚解釋，遠雄從過去堅持市府是「私設刑堂」，現在卻願意立下承諾書，同意走入這個「刑堂」，已是很大讓步，況且遠雄既送出同意書，表態要完成法定程序，將來若沒完成或反悔，雙方終止契約進入訴訟，也對北市府較為有利。

但不管怎麼說，市府的狠話終究是自己吞了，這次北市府大轉彎給自己下台階，和遠雄演出大和解劇碼，最好的結局，當然是後續遠雄乖乖遞件送審，大巨蛋快馬加鞭蓋完，符合市府的公安標準，大家皆大歡喜。

不過，遠雄這次送出的同意書，既沒說何時要送審、柯市府也沒設任何改善期限，1個月後是送審、1年後也是送審，大巨蛋會不會再拖個一年半載，繼續在原地踏步，也不是不可能。1050908

(中央社)