小貨車追撞聯結車 車頭毀駕駛送醫

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一名男子今天駕駛一輛藍色小貨車，疑因未注意行車路況，追撞一輛聯結車，造成小貨車車頭凹陷全毀，駕駛昏迷由警消送醫，並由警方調查肇事原因和責任。

警方初步調查，案發地點在高雄市彌陀區台17線濱海公路旁，這輛藍色小貨車不明原因追撞停在路旁的這輛聯結車。

由於撞擊力道不小，藍色小貨車車頭凹陷全毀，駕駛受困駕駛座，由警消以破壞器材救出後送醫。

警方表示，聯結車駕駛供稱他當時車子停在路旁，也不知道當時藍色小貨車怎麼撞到他的車尾。全案由警方進一步調查。1050908

(中央社)