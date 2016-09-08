清潔隊長墜樓身亡 同事懷疑是失足

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嘉義縣新港鄉公所清潔隊長黃朝琴今天在清潔隊大樓墜樓身亡，身上及辦公桌無發現遺書，公所員工認為死者工作認真，個性開朗，應不至於自殺，懷疑是失足墜樓。

警方指出，透過清潔隊大樓監視器畫面，清潔隊長黃朝琴是1人走到頂樓，於上午10時15分左右，從清潔隊頂樓6樓高度墜樓，被發現時已明顯死亡。

警方表示，死者黃朝琴於1年多前至新港鄉公所清潔隊服務，期間並無異狀，上午卻傳出墜樓身亡，公所員工都不敢置信。身上及辦公桌並未發現遺書，清潔隊其他員工也表示隊長近來並無異狀。

警方說，死者黃朝琴疑有憂鬱症，有醫院身心醫學科就醫紀錄，皮夾內還有回診掛號單，不過，是否因此想不開，仍需進一步調查釐清。

新港鄉公所員工獲悉隊長墜樓身亡，皆感到震驚，均認為，死者做事認真，擔任清潔隊長期間，還會主動提計畫爭取補助經費，且辦公桌上還擺放著計畫書，加上個性開朗，應不至於會跳樓自殺，懷疑是上頂樓透氣，不慎失足墜樓。1050908

(中央社)