中市全市運動會開幕 8千多名選手角逐25項競賽

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台中市全市運動會開幕典禮，今天由市長林佳龍主持，各區區長帶領區代表隊依序進場！（陳世宗攝）

台中市第六屆全市運動大會8日於豐原體育場舉行開幕典禮，共有8千名選手參加，共同角逐田徑、游泳、自由車等25項競賽。（陳世宗攝）

台中市第六屆全市運動大會8日於豐原體育場舉行開幕典禮，共有8千名選手參加，共同角逐田徑、游泳、自由車等25項競賽。市長林佳龍勉勵選手全力以赴，爭取最高榮譽；致力打造台中成為運動城市，未來將透過中彰投苗區域聯合治理整合資源，提升中台灣整體運動環境。

全市運動會開幕典禮由林佳龍主持，各區區長帶領區代表隊依序進場，由台中市代表選手點燃大會聖火與運動員宣誓，象徵第六屆全市運動大會即將展開。

「打造台中成為運動城市！」林佳龍表示，台中市是非常陽光、有活力的城市，要打造台中成為運動城市，除了硬體建設外，還要發揮軟實力，以市民作為城市的主人，鼓勵市民喜歡運動，讓生活及身心靈都能均衡發展。

林佳龍說，台中市將成立「運動健康局」，將有更多人力與經費推動台中成為運動城市，年底將舉辦全國的全民運動會，為迎接3年後「2019東亞青年運動會」，將積極推動各項運動場館，包括奧運比賽規格的6大國民運動中心，並將洲際棒球場發展成為棒球運動休閒園區，也獲得世界棒球總會唯一認可的「棒球之都」。

教育局表示，今年共有8400名選手、隊職員參加，角逐包括田徑、游泳、自由車等25項競賽項目，自8/21日起已連續多天在豐原體育場等場地舉辦，歡迎市民一同到各競賽場地為選手加油打氣，大會將在9/10日下午4時舉行閉幕典禮。

(中時)