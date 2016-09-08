德拜耳再加碼 欲併基改巨人孟山都

德國醫藥鉅子拜耳集團宣佈加碼20億美元收購孟山都公司。（圖/美聯社）

德國醫藥鉅子拜耳集團（Bayer）宣佈加碼20億美元（約630億台幣），欲以總金額660億美元（約2兆790億台幣）收購美國大型基因改造企業孟山都（Monsanto），此項收購案如順利完成，兩大集團將成為全球生物科技業的「巨無霸」。

據德國之聲（Deutsche Welle）報導，德國醫藥界龍頭拜耳集團提出以每股127.5美金（ 約4016台幣）價格收購美國的孟山都集團，這回的總報價估計為660億美元，比上回被否決的提案高出20億美元。拜耳集團更發表聲明強調，「只要能友善地整併成功，不排出支付更高的收購金額。」

孟山都集團是一間稱霸基因改造農業的美國公司，手握全球多種農作種子7成以上的佔有率，以及美國本土近9成的市占率，最知名的產品是名為年年春（Roundup）的嘉磷塞（Glyphosate）除草劑。但孟山都卻在全球遇到許多抗爭和集體訴訟，遭指控利用基改種子和除草劑控制農民和農業，造成小農被壓榨，再加上基改產品一直無法讓人信服，曾多次爆發全球串聯反孟山都的運動，試圖打破這個「巨無霸」的壟斷地位。

市場上對於拜耳和孟山都兩大財團合併的訊息，普遍看好拜耳的股價可能上至135美元（約4253台幣）高點，但面對合併後的新「巨無霸」，美國及歐盟是否會啟動反托拉斯調查、會不會有更嚴格的基因改造作物政策，以及環保團體將如何反抗，都是這兩大集團必須面對的頭號問題。

(中時電子報)