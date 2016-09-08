彰化監獄秋節懇親 入監10年受刑人第1次全家團圓
江姓受刑人販毒入監，已經10年不曾見到95歲外婆以及長期洗腎的父親的面，彰化監獄8日舉辦中秋節懇親會，榮譽觀護人協進會特別幫他請來康復巴士，將兩位老人家接送到會場，讓他1家4口團聚的天倫夢可以實現。
中秋節前夕，彰化監獄特別開放平時表現良好的收容人能夠與家人面對面團圓，這次共366名收容人與780名家人團聚，現場充滿親情與溫馨，活動更安排有收容人組成的儒林管絃樂團及鼓舞在家人的面前演出。
懇親會上午9點10開始，突然1輛復康巴士緩緩駛進會場，頓時吸引眾人目光，隨後車上下來1名老婆婆以及1名身體孱弱的老人，原來那是江姓受刑人的外婆與父親。
江姓受刑人說，10年前販毒1罪1罰被判20年，外婆與父親身體不好，所以只有母親可以來會面，「全家團圓讓我足足等10年」。江姓受刑人把握住這次難得盡孝道的機會，握著外婆的手噓寒問暖，還不斷幫身體不適的父親搥背。他感慨說，外婆及父親年紀都大了，下次見面不知是何年。
彰監秘書楊益彰說，江姓受刑人雖然因販毒遭判重刑，但在監期間表現相當優良，絲毫不像是重刑犯，這次懇親會，他的唯一願望就是能與家人團圓，榮譽觀護人協進會得知後相當感動，決定幫忙促成這場天倫會。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。