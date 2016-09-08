彰化監獄秋節懇親，入監10年受刑人第1次全家團圓

彰化監獄今天舉辦中秋節懇親會，場面相當溫聲。鐘武達攝。

江姓受刑人在榮譽觀護人協進會的幫忙下，有復康巴士接送睽違10年的外婆與父親來與他團圓。鐘武達攝。

彰化監獄受刑人組成的管絃樂團在家人的面前演出，證明自己已經重生。鐘武達攝。

江姓受刑人販毒入監，已經10年不曾見到95歲外婆以及長期洗腎的父親的面，彰化監獄8日舉辦中秋節懇親會，榮譽觀護人協進會特別幫他請來康復巴士，將兩位老人家接送到會場，讓他1家4口團聚的天倫夢可以實現。

中秋節前夕，彰化監獄特別開放平時表現良好的收容人能夠與家人面對面團圓，這次共366名收容人與780名家人團聚，現場充滿親情與溫馨，活動更安排有收容人組成的儒林管絃樂團及鼓舞在家人的面前演出。

懇親會上午9點10開始，突然1輛復康巴士緩緩駛進會場，頓時吸引眾人目光，隨後車上下來1名老婆婆以及1名身體孱弱的老人，原來那是江姓受刑人的外婆與父親。

江姓受刑人說，10年前販毒1罪1罰被判20年，外婆與父親身體不好，所以只有母親可以來會面，「全家團圓讓我足足等10年」。江姓受刑人把握住這次難得盡孝道的機會，握著外婆的手噓寒問暖，還不斷幫身體不適的父親搥背。他感慨說，外婆及父親年紀都大了，下次見面不知是何年。

彰監秘書楊益彰說，江姓受刑人雖然因販毒遭判重刑，但在監期間表現相當優良，絲毫不像是重刑犯，這次懇親會，他的唯一願望就是能與家人團圓，榮譽觀護人協進會得知後相當感動，決定幫忙促成這場天倫會。

(中時)