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高市府兵役局與各界首長前往海軍陸戰隊指揮部秋節敬軍。（吳江泉翻攝）

105年度秋節前夕高雄市政府及各界敬軍慰勞團，由兵役局代理局長陳賓華代表市長陳菊率同高雄市軍人服務站及各界代表，前往海軍陸戰隊指揮部慰勞，敬軍團一行人受到官兵熱烈歡迎。

兵役局代理局長陳賓華表示，感謝海軍陸戰隊指揮部，於天災時支援高雄市市區救災及災後復原工作，讓市民在最短時間內，得以恢復正常生活作息。

此行，陳代理局長及各界代表致贈部隊秋節慰勞金，祝福海軍陸戰隊指揮部官兵佳節快樂。

(中時)